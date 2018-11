«Paul dans le Nord» devient une bande dessinée audio

ICI Radio-Canada Première souligne les 20 ans de la série «Paul», du bédéiste Michel Rabagliati, en offrant une version audio de l’ouvrage «Paul dans le Nord», huitième titre de la collection des «Paul».

La distribution du projet comprend 27 comédiens, dont Denis Bernard, Pier-Luc Funk, Diane Lavallée, Claude Legault, Maxim Martin, les Denis Drolet, Arnaud Soly, Jean-François Mercier, Serge Chapleau, Michel Rivard, David Savard et Lou-Pascal Tremblay.

Ceux-ci prêteront leur voix aux différents personnages de «Paul dans le Nord». Le créateur de cet univers Michel Rabagliati incarnera lui-même trois protagonistes : le «gars du garage», «l’annonceur aux danseuses» et le «conducteur séparatiste».

Dans «Paul dans le Nord», Paul a 17 ans et entame sa dernière année à la polyvalente. Il découvre l’amour, la peine d’amour, quitte Rosemont pour s’établir dans Saint-Léonard, modifie son cercle d’amis, s’initie aux classiques de la musique et aux paysages nordiques des Laurentides.

Des archives du patrimoine sonore de Radio-Canada seront utilisées pour agrémenter l’histoire, qui se déroule en 1975-1976. On entendra ainsi des bulletins de nouvelles de l’époque, des échantillons de compétitions et de cérémonies des Jeux olympiques de Montréal, de même qu’une trame sonore réunissant des pièces de Harmonium, Offenbach, Octobre, Beau Dommage, Peter Frampton, Led Zeppelin, etc.

La bande dessinée audio «Paul dans le Nord» sera disponible en baladodiffusion sur l’application ICI Première de Radio-Canada en décembre.