Au moins six blessés dans une fusillade en Californie

Au moins six personnes ont été blessées lors d'une fusillade mercredi soir dans un bar-discothèque du sud de la Californie, ont rapporté les services de pompiers et de police.

Les faits se sont déroulés au Borderline Bar and Grill dans la localité de Thousand Oaks, banlieue résidentielle de Los Angeles, où se tenait une fête d'étudiants, ont-ils indiqué, sans préciser les circonstances de la fusillade.

«Les pompiers et les premiers intervenants sont arrivés à l'endroit où une fusillade a été signalée» avec «plusieurs blessés», a indiqué le service incendie du comté de Ventura dans un tweet. Des opérations de «sécurisation» du site sont en cours.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc