Résultats en hausse au 3e trimestre pour Québecor

Québecor Inc. a enregistré des résultats en hausse au troisième trimestre de 2018, propulsés principalement par son secteur des télécommunications.

L’entreprise, société éditrice du Journal, a généré des revenus de 1,06 G$ au troisième trimestre 2018, une augmentation de 17,6 M$ (1,7 %) par rapport à la même période l’an dernier.

Son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté s’est élevé à 465,4 M$, en hausse de 7,7 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a quant à lui crû de 186,7 M$, une hausse de 0,80 $ par action de base. En 2017, à la même période, celui-ci s’était élevé à 178,4 M$ (ou 0,74 $ par action de base).

« Québecor a de nouveau généré un solide rendement financier lors du troisième trimestre 2018, propulsé une fois de plus par les excellents résultats de Vidéotron », a commenté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, dans un communiqué.

« De plus, Québecor a enregistré une hausse de 38,3 M$, ou de 36,9 %, de son bénéfice ajusté lié aux activités d’exploitation poursuivies, reflétant la hausse de notre participation aux résultats de Québecor Média, devenue filiale en propriété exclusive depuis le 22 juin 2018, combinée à la hausse de la rentabilité de Vidéotron. »

Télécommunications

Le secteur des télécommunications a connu une croissance de 3,6 % de ses revenus, et de 9,1 % de son BAIIA pendant le trimestre.

Chez Vidéotron, la téléphonie mobile, avec des revenus en hausse de 15,7 % (ou 18,8 M$), en accès internet (+ 4,3 %) et le service de vidéo sur demande par abonnement Club illico (+17,8 %) ont connu un très bon trimestre. « Nos services de téléphonie mobile et d’accès internet ont affiché des hausses respectives de 130 400 lignes, ou 13,2 %, et de 43 400 lignes, ou 2,6 %, pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2018 », a indiqué Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron.

Québecor a également lancé récemment la radio numérique QUB radio, qui a déjà enregistré 100 000 téléchargements, a rappelé M. Péladeau.

Bénéfice en baisse chez TVA

En dépit des mesures de réduction de coûts d’exploitation ayant été implantées récemment, le BAIIA ajusté de Groupe TVA inc. a connu un recul au troisième trimestre 2018. « [Cela] s’explique principalement par une baisse des revenus publicitaires et des revenus de location de studios et d’équipements », a pour sa part commenté France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.