Résultats en hausse pour Cascades

Les ventes et les profits de Cascades ont augmenté au troisième trimestre, propulsés notamment par le secteur du carton-caisse.

Les ventes de l'entreprise québécoise ont augmenté de 6 % par rapport au trimestre correspondant l’an dernier, atteignant 1172 millions de dollars pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 septembre dernier.

Son bénéfice net a grimpé de 3 millions de dollars au dernier trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017, pour s’établir à 36 millions de dollars (38 cents par action, contre 35 cents par action à la même époque en 2017).

«De bonnes assises dans le secteur de l'emballage carton-caisse ont été le facteur déterminant de notre solide performance du troisième trimestre. Ceci a été renforcé par un réalignement positif de nos marges dans nos activités de récupération et recyclage, contribuant à améliorer notre profitabilité trimestrielle du secteur des produits spécialisés», a expliqué Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, dans un communiqué diffusé ce matin.

Le secteur du carton plat Europe, grâce à la filiale Reno de Medici, a aussi contribué aux profits de l’entreprise par une meilleure rentabilité.

Par contre, le domaine des papiers sanitaires et domestiques a continué de souffrir du coût plus élevé des matières premières et des activités de logistique, ainsi que d’une concurrence plus forte due à davantage d’offres.

«Alors que les marges de cette division ont été en deçà des attentes en raison de ces facteurs et des récents événements météorologiques, la solide performance trimestrielle des ventes met en lumière la force sous-jacente de notre plate-forme, et supporte les investissements stratégiques qui sont faits pour propulser notre positionnement compétitif à long terme», a toutefois mentionné M. Plourde.