Robe Rouge Québec

Le plus grand rassemblement en rouge des gens de cœur se tient ce soir dès 18 h, au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec, au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

La soirée sera sous la coprésidence d’honneur de la docteure Marie-Christine Camden, neurologue au CHU de Québec, et Marie-France Poulin, vice-présidente du Groupe Camada. Cocktail dînatoire, témoignage, réseautage et cadeaux prestigieux seront au rendez-vous afin de mettre en lumière la réalité des femmes sur les maladies cardiovasculaires. Renseignements : 418 682-6387, poste 204.

Lors de l’ouverture du nouveau dépanneur ChaLou de l’arrondissement Beauport, le 27 octobre dernier, Louis Tremblay a tenu à souligner que la relève est maintenant assurée puisque ses deux fils sont déjà fortement impliqués dans le commerce familial. La troisième génération de la famille Tremblay qui rayonnait déjà dans le quartier Saint-Émile rayonne aussi depuis peu à Beauport. Sur la photo, Louis Tremblay pose fièrement avec son père, Jean-Guy Tremblay , et ses deux fils Samuel et Raphael.

Plus de 70 sauts en tandem ont eu lieu, l’automne dernier chez Parachutisme Atmosphair sur le site de l’aéroport de Saint-Jean-Chrysostome, sans compter les tandems hélico offerts par Complexe Capitale Hélicoptère, lors de la 4e présentation de l’événement « Un saut pour la vie » présenté par la Ville de Lévis, au profit de la Fondation Rêves d’enfants. L’activité a permis de remettre 13 680 $ à la Fondation Rêve d’enfants. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Maynard, directrice, La Fondation Rêves d’enfants, Division Québec Est, et Geneviève Cormier, organisatrice d’Un saut pour la vie.

Le cabinet régional de comptables professionnels agréés, Lemieux Nolet, a annoncé, le 1er octobre dernier, l’addition de 24 nouveaux membres de l’équipe Huard, Renaud, Lachance, Demers, Dostie, CPA au sein de son équipe, qui compte maintenant près de 185 personnes. Les bureaux de Lemieux Nolet sont situés à Lévis, Québec, secteurs Lebourgneuf et Charlesbourg, Donnacona, Lac-Etchemin et Trois-Rivières. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvain Dostie, CPA auditeur, CA, nouvel associé ; Edith Lachance, CPA auditrice, CA, nouvelle associée ; René Bégin, FCPA, FCA, ASC, associé, président et chef de la direction ; et Guy Demers, CPA auditeur, CA, nouvel associé.