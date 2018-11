Sabres de Buffalo : Scandella ravit son entraîneur

Quand il est question de la brigade défensive des Sabres, on pense immanquablement aux deux Rasmus. Mais derrière Ristolainen et Dahlin, Marco Scandella rend de fiers services à son entraîneur.

«Il est excellent. Spécialement depuis des cinq derniers matchs, a lancé Phil Housley au terme de l’entraînement matinal des siens. Il est très agressif et intense dans les batailles pour la rondelle dans notre territoire.»



Lorsqu’ils ont fait l’acquisition du défenseur en même temps que Jason Pominville, en provenance du Minnesota, les Sabres voyaient en lui un arrière fiable défensivement. Ils ne se sont pas trompés.



Défenseur le plus utilisé de son équipe après Ristolainen, le Montréalais n’a causé que cinq revirements lorsque sa formation évolue à forces égales. Il a également bloqué 15 tirs.



Cela dit, Scandella fait plus que répondre aux attentes placées lui.



«Il se porte davantage en attaque. Son tir est lourd. Il possède l’un des tirs les plus puissants chez nos défenseurs. D’ailleurs, on aimerait qu’il l’utilise plus souvent», a soutenu son entraîneur.



Un nouveau partenaire



Après sept rencontres à la gauche de Ristolainen, l’arrière de 28 ans a été jumelé à Zach Bogosian.



«Ce sont deux droitiers. Ils jouent aussi bien l’un que l’autre. Ce sont deux vétérans, donc c’est facile de jouer avec eux. Sur la glace, ils parlent beaucoup», a déclaré le choix de deuxième tour du Wild en 2008.



Si le principal intéressé n’a remarqué aucune différence entre ses deux partenaires de jeu, Housley, lui, y voit un duo plus solide.



«Zach et lui se complètent très bien. Ils jouent des minutes difficiles contre de la grosse compétition. On se fie beaucoup à eux en zone défensive», a-t-il expliqué.



«J’aime la façon dont ils distribuent la rondelle. Particulièrement sur nos jeux de transition. Ils s’échangent la rondelle rapidement avant de relancer l’attaque. Même sur nos sorties de zone, ils trouvent un moyen de faufiler la rondelle. Ce sont deux joueurs expérimentés sur lesquels nous comptons beaucoup», a-t-il ajouté.