Samuel Piette et Maxime Crépeau avec la formation canadienne

Le milieu de terrain Samuel Piette et le gardien Maxime Crépeau, tous deux de l’organisation de l’Impact de Montréal, ont été sélectionnés par la formation canadienne pour un duel de qualification de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Piette et Crépeau figurent en effet dans une liste de 23 joueurs publiée jeudi par Canada Soccer en vue d’un match contre Saint-Kitts-et-Nevis à Basseterre le 18 novembre prochain, tout comme les Québécois Zachary Brault-Guillard (Olympique Lyonnais) et Ballou Tabla (FC Barcelone B).

Le Canada a remporté ses deux premières rencontres qualificatives. Il a vaincu les Îles Vierges américaines au compte de 8-0 et la Dominique par la marque de 5-0.

«C’est un match important, c’est certain, et nous aurons quelques petites choses avec lesquelles composer à Saint-Kitts-et-Nevis, comme la chaleur, les terrains et le décalage horaire, mais ce groupe peut y faire face», a affirmé l’entraîneur-chef John Herdman. «C’est en fait pour ça que nous avons hâte: ce sera un bon défi pour notre esprit d’équipe.»

Trente-quatre pays participent à ce tournoi qualificatif. Les 10 meilleures obtiendront leur billet pour la Gold Cup de la CONCACAF en 2019 alors que les six meilleures passeront au Groupe A de la Ligue des Nations, en compagnie du Costa Rica, du Honduras, du Mexique, du Panama, de Trinité-et-Tobabo et des États-Unis.