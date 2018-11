Sabres de Buffalo: Scandella comble son entraîneur

Quand il est question de la brigade défensive des Sabres, on pense immanquablement aux deux Rasmus. Mais derrière Ristolainen et Dahlin, Marco Scandella rend de fiers services à son équipe.

« Il est excellent. Spécialement depuis les cinq derniers matchs, a lancé Phil Housley au terme de l’entraînement matinal des siens, hier. Il est très combatif et intense dans les batailles pour la rondelle dans notre territoire. »

Défenseur le plus utilisé de son équipe après Ristolainen, le Montréalais n’a causé que cinq revirements (avant la rencontre de jeudi) lorsque sa formation évolue à forces égales. Il a également bloqué 15 tirs.

Cela dit, Scandella fait plus que répondre aux attentes placées en lui.

« Il se porte davantage en attaque. Il possède l’un des tirs les plus puissants chez nos défenseurs. D’ailleurs, on aimerait qu’il l’utilise plus souvent », a soutenu son entraîneur.