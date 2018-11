Sephora fait une méga vente en fin de semaine et tu ne veux pas manquer ça!

Avec le temps des Fêtes qui s’en vient et la liste de cadeaux à acheter qui ne finit plus de s’allonger, ça vaut la peine de magasiner quand des rabais sont offerts par les boutiques. Ça tombe bien, parce que Sephora vient tout juste d’annoncer que sa fameuse vente «VIB» est de retour le temps d’un week-end!

En effet, celles qui sont inscrites au plan gratuit «Beauty Insider» et qui ont le statut de VIB (Very Important Beauty) pourront bénéficier d’un rabais de 20 % sur leur commande avec le code VIB20 en ligne, ou en mentionnant leur statut VIB à la caisse en boutique.

La promotion commence dès le vendredi 9 novembre et se prolonge jusqu’au lundi 12. Comme on sait que Sephora offre rarement des rabais, on se doute que la vente aura un fort engouement: il vaut mieux préparer son panier de produits à acheter immédiatement!

Si vous n'avez pas encore le statut VIB, vous allez devoir attendre jusqu'au week-end prochain (du 16 novembre au 19) pour avoir un rabais de 15 % sur vos achats en ligne et en boutiques.

Besoin d’inspiration?

Voici 5 produits coups de cœur qui risquent de s’envoler rapidement des étalages et qui valent vraiment la peine.

via sephora.com

Ensemble de soins pour les lèvres à l'agave Sweet Treats, 15 $, sephora.com

via sephora.com Palette Topaz par Huda Beauty, 35 $, sephora.com

via sephora.com Coffret «Give me more lip» de Sephora, 82 $, sephora.com

via sephora.com Duo de spray fixateur «All Nighter» de Urban Decay, 49 $, sephora.com

via sephora.com Ensemble «Skin Summit» de First Aid Beauty, 60 $, sephora.com

