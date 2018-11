Un repas spécial pour près de 1000 écoliers

Le groupe de traiteurs Je reçois et les magasins Latulippe ont uni leurs efforts, en octobre, pour offrir un repas équilibré à près de 1000 jeunes de trois écoles primaires de la grande région de Québec.

L’initiative visait à valoriser le partage, créer un événement rassembleur dans les écoles et donner un répit aux parents le temps d’un dîner.

Ainsi, les deux entreprises familiales de Québec avaient lancé un appel à tous pour offrir à trois établissements scolaires un repas à chacun de leurs élèves lors d’une date en octobre.

Ce sont finalement les écoles De la Mosaïque, à Vanier, La Clé d’Or, à Saint-Apollinaire, et Des Moussaillons, à Pintendre, qui ont été retenus.

Le tout s’inscrivait dans le cadre de la campagne «Boîte de la rentrée» du groupe Je reçois, qui était de retour pour une deuxième année. Pour chaque boîte repas vendue à ses clients durant la campagne, elle s’engageait à en remettre une à un écolier.

De son côté, les magasins Latulippe ont rejoint l’initiative cette année et ont gracieusement offert une boîte à lunch réutilisable à chaque jeune.

Photo courtoisie

«Nous avons décidé d’ouvrir le concours à un plus grand nombre d’écoliers cette année et c’est plus d’une trentaine d’écoles primaires de la région de Québec qui ont répondu à l’appel. Depuis l’an dernier, plus de 2 000 enfants ont obtenu un repas frais et équilibré», s’est réjoui Alexandre Lépine, directeur général du Groupe Je Reçois.