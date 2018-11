Avec le succès des Golden Knights de Vegas et la venue plus que probable d’une équipe à Seattle, la prochaine étape pour une expansion dans la Ligue nationale de hockey (LNH) semble être le Vieux Continent, du moins selon Bill Daly.

«C’est inévitable qu’un jour il y ait une équipe de la LNH en Europe, a indiqué le commissaire adjoint de la LNH sur les ondes de la radio du réseau TSN. Ce n’est pas dans les plans à court terme.»

Cette saison, le circuit Bettman a présenté des matchs en Finlande, en Suède, en Allemagne et en Suisse. La LNH a également visité de grandes villes européennes lors des dernières années et elle ne fait pas exception. En effet, les autres grandes ligues sportives de l’Amérique du Nord ont aussi des visées européennes. La NFL, par exemple, présente des matchs de la saison régulière à Londres depuis de nombreuses années et des rumeurs persistantes indiquent que les Jaguars de Jacksonville pourraient déménager dans la capitale de l’Angleterre.

Une expansion en sol européen n’est pas la priorité de la LNH, considérant que la prochaine étape est Seattle. Mais le succès de la série de matchs qui y est présentée pourrait faire en sorte que la fiction devienne réalité plus rapidement que prévu. Une autre mauvaise nouvelle pour les partisans d’un retour des Nordiques à Québec.