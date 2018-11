Troisième lien dans l'est: une nouvelle offre commerciale à prévoir

L’homme d’affaires Martin Boucher, propriétaire de plusieurs magasins, a confiance que le secteur Beauport connaîtra un important développement avec la possible construction d’un troisième lien dans l’est.

M. Boucher, PDG de Groupe Boucher Sports, vient d’investir plus de 2,5 M$ aux Promenades Beauport pour ouvrir un magasin Sports Experts Atmosphère de 25 000 pieds carrés.

Même si la décision d’affaires d’ouvrir un nouveau magasin à Beauport n’a pas été prise en fonction de l’emplacement du troisième lien, M. Boucher considère que ce projet aura des impacts positifs sur le développement économique de la région.

«Ça va “popper”»

«Autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, les secteurs à l’est vont se développer. Ça va “popper up” dans les futures années», a prédit M. Boucher.

«C’est évident que sur le plan commercial, il va s’ajouter de l’offre de produits et services. Cela va créer beaucoup plus d’activités», a-t-il ajouté.

Le Groupe Boucher Sports projette également un important investissement pour son magasin Sports Experts des Galeries Chagnon, à Lévis.

«Nous avons des ambitions très importantes. Nous avons un magasin de 22 000 pieds carrés à Lévis et on veut plus que doubler la superficie pour en faire un magasin de classe nationale avec près de 50 000 pieds carrés de superficie. Les négociations sont assez avancées», a ajouté M. Boucher.

Plusieurs projets sur la table

L’ouverture du nouveau magasin des Promenades Beauport fait suite à une relocalisation. Il s’agit du cinquième projet d’investissement réalisé par l’entreprise au cours des 36 derniers mois.

La croissance du Groupe est en ligne directe avec les prévisions, soutient M. Boucher, qui croit que la brique et le mortier ont toujours un avenir dans le commerce de détail.

La vague d’investissements ne s’arrêtera pas là puisque l’entreprise, qui compte plus de 800 employés, prévoit refaire six magasins au cours des trois prochaines années.

Le Groupe Boucher Sports a complété dernièrement l’acquisition du magasin Sports Experts à Rivière-du-Loup. Des projets sont aussi à venir concernant cet actif qui pourrait subir une cure de rajeunissement.