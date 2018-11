Une sexagénaire portée disparue à Québec

La police de Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser une dame de 63 ans dont on craint pour la sécurité.

Sylvie Blais, une résidente de Québec, a quitté son lieu de résidence du chemin Royal vers 15 h 30, mercredi. Elle n’a pas été revue depuis.

«Elle souffrirait de certains problèmes de santé, ce qui nous fait craindre pour sa sécurité», indique le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec Étienne Doyon.

Mme Blais se déplace à l’aide d’une marchette et elle pourrait également emprunter le Réseau de transport de la Capitale.

La disparue mesure 1 mètre 62 et pèse 200 livres. Elle a les cheveux poivre et sel et elle porte un manteau rouge avec un capuchon à fourrure.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE-181107-090.