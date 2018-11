Verra-t-on Dez Bryant ce dimanche?

L’entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, ne sait toujours pas s’il utilisera le receveur de passes Dez Bryant, dimanche, contre les Bengals de Cincinnati.

L’athlète de 30 ans a paraphé une entente d’une saison d’une valeur de 1,75 million $, jeudi, lui qui avait été libéré par les Cowboys de Dallas l’hiver dernier. Il avait également refusé une offre des Browns de Cleveland au mois d’août.

Avant de lui faire une place dans la formation partante de son équipe, Payton veut le voir à l’œuvre à l’entraînement.

«Ce serait difficile pour moi de prendre une décision, considérant que nous n’avons pas eu de pratique encore. Nous allons voir comment il se comporte aujourd’hui [jeudi] et demain [vendredi]. Nous verrons ensuite pour dimanche.»

Sans donner de précisions sur l’état de santé de sa nouvelle acquisition, le pilote des Saints a tout de même parlé de son poids.

«Il est un peu lourd et c’est normal», a indiqué Payton lors d’une conférence téléphonique tenue jeudi. «Je pense qu’il est cinq livres trop lourds, lui qui n’a pas eu de camp d’entraînement. Il a fait plusieurs choses que nous avons aimées lorsque nous l’avons vu en pratique.»

Bryant a amassé 531 attrapés pour 7459 verges et 73 touchés en 113 parties avec les Cowboys. Il amènera une carte de plus dans l’arsenal offensif des Saints.

«Nous allons voir comment il peut livrer et comment on peut l’impliquer dans notre plan», a révélé Payton. «Il peut amener de la polyvalence pour les troisièmes essais, dans la zone des buts et dans plein d’autres situations.»