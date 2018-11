[VIDÉO] Borat est de retour pour se moquer des partisans de Trump lors des élections de mi-mandat

Le plus célèbre des journalistes du Kazakhstan, absent de nos écrans depuis plus de 10 ans, a fait son retour à la télévision pour un soir seulement. Il est allé taquiner les électeurs de Donald Trump lors des élections de mi-mandat qui ont eu lieu mardi aux États-Unis.

Le personnage de Sacha Baron Cohen a repris le collier pour une capsule de cinq minutes diffusée le soir même des élections à Jimmy Kimmel Live, à la demande de l’animateur.

Comme vous pourrez le constater dans la vidéo qui suit, certains des électeurs rencontrés dans les rues de Los Angeles sont à nouveau tombés dans le panneau, croyant avoir affaire à un véritable journaliste kazakh.

capture d'écran

«Donald Trump est raciste, non? Il est raciste envers les musulmans et les juifs. Mais c’est correct être raciste, je le suis aussi», lance-t-il à un Californien chez qui il réussit à se faire inviter. «Hum, non, je crois qu’il y a un gros problème à être raciste», répond le républicain qui semble dépassé.

À voir ici: