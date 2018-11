Voici à quelle vitesse vous mettez au clair une relation selon votre signe astrologique

Une des choses les plus malaisantes à faire ou à vivre, c’est bel et bien d’avoir la fameuse discussion du «on est quoi?» à un stade d’une relation.

Certaines personnes ressentent le besoin d’avoir la conversation ultra rapidement, alors que d’autres vivent trop longtemps dans le déni. Comme votre signe astrologique ne ment pas sur votre personnalité, il peut aussi en révéler beaucoup sur vous dans ce genre de situation.

Voici donc, selon votre signe astrologique, à quelle vitesse vous avez besoin de lever le doute sur une relation amoureuse:

Bélier

Presque immédiatement

Les Bélier sont fonceurs et indépendants et disons-le, un brin impatient. Ils n’ont pas de temps à perdre avec une relation qui ne mène à rien. Si après quelque temps, ils voient du potentiel dans la relation, ils mettront le tout au clair pour que cela devienne officiel.

Taureau

Pas trop longtemps, mais ils ne presseront pas les choses

Les Taureau sont des gens très romantiques, qui sont très proches de leurs émotions et de leurs sentiments. Tout au long de leur vie, ils auront à gérer des situations amoureuses où ils seront fortement investis, ce qui les rendra vulnérables. Ils ne presseront pas les choses pour devenir officiels, mais ne laisseront certainement pas glisser entre leur doigt une personne pour qui ils ont des sentiments véritables.

Gémeaux

Ils vous feront attendre

Il n’y a rien qui fait plus peur aux Gémeaux que de prendre une décision trop rapidement. Ils ne s’attachent pas à n’importe qui et peuvent prendre du temps avant de vraiment se laisser aller en amour. Cependant, les Gémeaux ne sont pas le genre de personne à laisser l’autre personne dans l’ombre. Ils sont de grands communicateurs et vous feront savoir sans problème à quel stade leur petit cœur est rendu.

Cancer

Raisonnablement rapidement

Les Cancer sont de grands émotionnels et de grands amoureux, qui aiment aimer et être aimés. Il n’est donc faux d’affirmer qu’ils mettront sur la table leurs sentiments rapidement afin de se mettre en couple. Il est plus facile d’entrer en relation avec un Cancer que d’en sortir, eux qui ont tendance à s’accrocher très fort.

Lion

Ils ne vous niaiseront pas

Les Lion sont des gens confiants et savent ce qu’ils veulent et n’auront pas peur de le dire. Ils ont tendance à avoir la fameuse conversation rapidement, parce qu’ils sont effectivement des romantiques, mais aussi – et surtout – parce qu’ils aiment avoir le contrôle et être le boss. De dire ce qu’ils ressentent et ce qu’ils veulent est leur moyen de garder le contrôle de la situation et de la relation.

Vierge

Ils savent ce qu’ils veulent rapidement

Même si les Vierge peuvent être très critiques, surtout envers eux-mêmes, ils savent rapidement ce qu’ils veulent grâce à leur pouvoir d’analyse et à leur intellect. Ils y ont pensé de tous les angles possibles, et ce, rapidement. Ils ne sont pas faciles à impressionner alors si c’est le cas, ils ne laisseront pas partir cette personne.

Balance

Pas trop long, mais pas trop rapide (aka imprévisible)

Les Balance sont ceux qui, de tous les signes, sont les plus difficiles à prédire, parce que même eux ne savent pas ce qu’ils ressentent avant un bon moment. Ils sont par contre faciles à vivre et garderont la relation sur une bonne vibe. Ils sont les rois du «Go with the flow». Sous l’œil de Venus, ils finiront par laisser leur côté romantique. Il faut seulement être patient.

Scorpion

Vite fait, bien fait

Les Scorpion ne font rien lentement. Ils sont audacieux, passionnés et suivent leur feeling. Ils ont donc tendance à s’embarquer vite dans les relations, qui se terminent aussi rapidement. À force de se faire briser le cœur, ils donnent difficilement leur confiance, ce qui fait que la relation peut être on-and-off pendant quelque temps avant de devenir sérieuse.

Sagittaire

Rapidement... ou pas pantoute!

Le signe Sagittaire est en constante contradiction. Ils sont très wild et ont très peur de tout ce qui pourra freiner leur liberté, mais en même temps, ils sont très optimistes et peuvent rapidement se laisser avoir par leurs sentiments et rendre une relation rapidement officielle sur un coup de tête. Fait à noter: ils sortent souvent d’une relation aussi rapidement qu’ils en sont entrés.

Capricorne

Un délai raisonnable et réfléchi

Ça ne sert à rien de presser un Capricorne. Cela ne fera que les rendre encore plus lents et prudents. Ils sont réfléchis et ne laisseront jamais leur cœur prendre une décision aux dépens de leur tête. Ils ne gaspilleront cependant pas leur temps dans une relation qui ne veut rien dire pour eux. Donc, même s’ils peuvent prendre 6 mois avant de se commettre, leurs sentiments sont quant à eux très réels.

Verseau

Ils prennent leur temps... longtemps

Comme les Capricorne, presser un Verseau est tout sauf une bonne idée. Ils préfèrent prendre leur temps, penser à tous les aspects possibles et à tout ce qui est de mieux pour eux. Ils ne s’engagent pas rapidement et n’en ressentent aucunement le besoin, à moins que ce soit le timing parfait dans leur vie. Il faut donc être (très très très) patient quand vient le temps de dater un Verseau.

Poissons

Rapide comme l’éclair

Vous n’aurez même pas le temps de savoir leur nom de famille que les Poissons voudront mettre les choses au clair. Pour eux, il n’y a pas de raison pour étirer le tout avant d’être en couple. Les Poissons veulent aimer et être aimés, alors pour quoi attendre?

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!