Voici les meilleurs employeurs gaming au Canada

Le site GamesIndustry a dévoilé les quatre meilleures compagnies de jeux vidéo où travailler au Canada dans une compétition regroupant plus de 30 studios à travers le pays. Les quatre compagnies gagnantes ont des studios ici, au Québec.

Les employeurs et employés des compagnies devaient remplir de longs questionnaires afin de participer au concours. Au total, plus de 2000 questionnaires ont été remis à GamesIndustry. Les grands gagnants sont: Beenox, Behaviour Interactive, Ludia et Ubisoft.

Ludia

Ce studio de jeux mobiles a été fondé à Montréal et est situé non loin du grand quai du Vieux-Port. Ludia travaille majoritairement avec des marques populaires, telles que Jurassic World, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Price is Right et plus encore.

«Je crois sincèrement que c’est l’approche humaine de Ludia dans la gestion et le développement de jeux qui fait d’ici un endroit spécial», a déclaré Kim Parkinson, directrice Talent et culture chez Ludia à GamesIndustry.

La compagnie travaille en ce moment sur la construction d’un centre de bien-être avec un gym, un casse-croûte santé et des massages thérapeutiques pour ses équipes. Aussi, les vacances sont généreuses!

Beenox

Situé à Québec, les studios Beenox appartiennent à Activision et ont travaillé sur des titres tels que Call of Duty, Skylanders et The Amazing SpiderMan 2. La compagnie a été fondée par Dominique Brown qui est aussi propriétaire de Chocolats Favoris. Bref, sa vie est pas mal cool.

Beenox offre des avantages pour assurer le bonheur de ses employés en plus d’encourager leur croissance dans le milieu. L’overtime est payé, il y a un gym, des mentors et les heures sont flexibles.

Ubisoft

Ubisoft est la plus grosse compagnie à avoir gagné cette année, en plus de travailler sur d’énormes franchises gaming telles que Splinter Cell, Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry.

La compagnie offre des activités et programmes pour divertir ses employés et leur assurer un bon équilibre au boulot. Équipes de sport, partys, célébrations, avantages sociaux; une ambiance familiale dans une énorme compagnie.

Behaviour Interactive (BHVR)

Fondée à Québec et située à Montréal, Behaviour Interactive a travaillé sur les jeux Fallout Shelter, Middle-Earth: Shadow of Mordor et a lancé Dead by Daylight.

Les longues heures de travail sont connues dans l’industrie du jeu vidéo et peuvent souvent faire la une. Mais, chez BHVR, les heures supplémentaires sont limitées. Quand elles sont absolument nécessaires, des congés compensatoires sont offerts aux employés.

En plus d’avoir engagé plus de 150 nouveaux employés au courant la dernière année, BHVR fait équipe avec les CÉGEPS et Universités afin de trouver du nouveau talent pour joindre leurs équipes.

Il est important de noter que des centaines de compagnies n’ont pas participé aux concours et que celles-ci ne sont pas nécessairement un mauvais choix de carrière. Même chose pour les autres participantes; GamesIndustry assure que les résultats ont été serrés!