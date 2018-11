14 articles de la collection des Fêtes d'IKEA à acheter pour se mettre dans l’ambiance

Bien que le décompte avant les Fêtes soit officiellement commencé, ce n’est pas tout le monde qui est mentalement prêt à installer son sapin, le père Noël lumineux dans la fenêtre et le renne sur le balcon. T’sais!

Par contre, vous pouvez commencer à vous mettre dans l’esprit des Fêtes en installant quelques décorations qui feront entrer un peu de chaleur dans la maison, comme des couronnes, des chandeliers, des guirlandes, etc. Vous pouvez même seulement changer quelques coussins et tapis si vous ne voulez pas nécessairement décorer immédiatement. Et si jamais vous êtes prêt à installer le sapin, c’est bien correct aussi.

Peu importe où vous en êtes, IKEA a déjà sorti sa collection des Fêtes, et c’est magnifique.

Voici donc 14 articles à acheter pour commencer à vous mettre dans l’ambiance:



1. Cette magnifique lanterne or, 14,99 $

capture d'écran site web IKEA

2. Ces ornements en étoiles, 1,99 $ pour 6

capture d'écran site web IKEA

3. Ce coussin vert forêt, 19,99 $

capture d'écran site web IKEA

4. Ce plateau or et effet miroir pour déposer de belles chandelles, 9,99 $

capture d'écran site web IKEA

5. Ces ornements très cute en forme de champignon, 3,99 $ pour 4

capture d'écran site web IKEA

6. Cette guirlande or, noir et blanche sur laquelle vous pouvez écrire ce que vous voulez, 5,99 $ pour 48 fanions

capture d'écran site web IKEA

7. Cette délicate couronne lumineuse, 24,99 $

capture d'écran site web IKEA

8. Ce plateau de service que vous pouvez aussi utiliser comme centre de table, 29,99 $

capture d'écran site web IKEA

9. Ces ornements en papier pour un look assez chic, 9,99 $ pour 3

capture d'écran site web IKEA

10. Cette lampe étoilée que vous pouvez suspendre ou mettre sur pied, 7 $

capture d'écran site web IKEA

11. Ce tapis d’entrée imitation pin qui fait un peu kitsch, 2,99 $

capture d'écran site web IKEA

12. Ces ornements romantiques en acier rouge, 3,99 $ pour 6

capture d'écran site web IKEA

13. Cette couronne de faux feuillage que vous pouvez installer un peu partout dans la maison, 19,99 $

capture d'écran site web IKEA

14. Cette lampe de style origami à suspendre dans les fenêtres, 19 $

capture d'écran site web IKEA

Pour voir toute la collection d'hiver, c’est ici.

