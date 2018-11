25 années d’amour pour Louise Portal et son conjoint Jacques Hébert

Il y a maintenant 25 ans que Louise Portal et son conjoint Jacques Hébert se sont rencontrés. Le couple ne le cache pas : ils n’ont pas la recette magique. Mais ils croient tout de même détenir quelques ingrédients importants.

« C’est comme un jardin : il faut jardiner tous les jours. Il y pousse toujours des mauvaises herbes. La vie est remplie d’irritants et de contraintes et on peut déverser ça sur l’autre facilement. Il faut donc jardiner prudemment », avance-t-il.