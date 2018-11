50 ans de service chez Canac, ça se fête!

Deux employés de longue date, Clovis Faucher et Gaston Daigle, se sont retrouvés sous le feu des projecteurs, jeudi, à l’occasion d'une soirée reconnaissance soulignant leurs 50 ans de service chez Canac.

Clovis Faucher travaille à la succursale de L’Ancienne-Lorette où il occupe le poste de préposé au chargement et à l’expédition depuis 1968. En ce qui concerne Gaston Daigle, il est présentement conseiller aux matériaux à la succursale de Val-Bélair.

Après 50 ans passés derrière le comptoir ou dans la cour à bois, loin d’eux l’idée de s’arrêter maintenant. Les deux employés ont toujours la flamme et le goût de continuer.

La direction de Canac a également souligné la contribution d’une trentaine d’autres employés pour leur loyauté au cours de cette soirée spéciale qui s'est tenue au restaurant Le Galopin.

Plus de 3300 personnes travaillent pour cette entreprise québécoise qui est spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie. Canac a commencé la construction de son 29e magasin. La succursale de Notre-Dame-des-Prairies, dans la région de Lanaudière, ouvrira ses portes au printemps 2019.