«À votre santé!»: plus de 250 000 $ pour vaincre le cancer et les maladies incurables

MONTRÉAL - Grâce à la soirée champagne «À votre santé!», tenue jeudi sur le Grand Quai du Port de Montréal, 267 639 $ ont été amassés dans la lutte que mène la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) contre le cancer et les maladies incurables.

L'événement permettant de récolter de l'argent pour la thérapie cellulaire a été rendu possible grâce à l'implication de Dominique Michel, créatrice de la soirée et ambassadrice de la Fondation, et de 16 autres femmes d'affaires.

«Leur dévouement et leur leadership a permis de rassembler des gens de tout horizon venus célébrer la vie et appuyer le développement de traitements révolutionnaires à l’HMR», a dit Jean Péladeau, directeur, Intelligence d’affaires numérique chez Vidéotron, qui a pris la parole au nom de Québecor, un des grands partenaires donateurs de l'initiative.

Quelque 400 invités étaient réunis lors de cet événement-bénéfice, qui en était à sa septième édition. Sept ans, c'est aussi le nombre d'années marquant la rémission du cancer de Dominique Michel.

Ouvert en 2012, le Centre d'Excellence en Thérapie Cellulaire est trop petit pour la médecine à laquelle il s'intéresse. La Fondation HMR a pour objectif d'amasser 15 millions $ afin d'augmenter de façon significative la superficie de certains laboratoires.