Au nom des proches aimants

Après des années d’austérité et de déshumanisation pitoyable des services sociaux sous le tandem Couillard-Barrette, les attentes sont élevées. Pour tout dire, c’est d’une révolution dont le Québec a besoin. Une révolution humaniste dans la manière dont les services sociaux sont pensés et livrés par l’État et ses fonctionnaires.

Ces silos, on le sait, servent de prétexte à des refus de services. Mais combien une telle révolution coûterait-elle ? En avons-nous les moyens ? Une chose est sûre : nous n’avons plus les moyens de nous enliser dans le statu quo. Ne pas mieux aider les proches aidants, c’est se préparer une facture nettement plus salée.

On casque tous quand ils tombent malades eux-mêmes. On se prive aussi de femmes et d’hommes productifs et de leur contribution à la société et au trésor public. On paie plus encore pour la personne vulnérable qui pâtit de la perte de son aidant.