Grosse semaine d’annonces pour le Centre Vidéotron. Après Muse, Karkwatson et Michael Bublé, c’est au tour d’Iron Maiden de confirmer son retour à Québec en 2019.



La tournée Legacy of the Beast, du légendaire groupe heavy métal britannique, fera escale au Centre Vidéotron le 7 août prochain dans le cadre d’une série de concerts au Canada qui se mettra en branle deux jours plus tôt, au Centre Bell de Montréal.



Comble du hasard, la mise en vente des billets pour le concert d’Iron Maiden se fera le 16 novembre, en même temps que les places de Muse seront offertes au public. Il y a deux ans, les deux groupes s’étaient retrouvés en compétition le même soir à Québec, Muse sur les plaines d’Abraham au Festival d’été et Iron Maiden au Centre Vidéotron.



On sait déjà que la formation The Raven Age assurera la première partie des concerts au Canada.