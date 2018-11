Avalanche Québec: 20 ans d’expertise en Gaspésie

À l'aube de son 20e anniversaire, Avalanche Québec doit toujours lutter pour assurer son financement même si l'organisme basé à Sainte-Anne-des-Monts a plus que jamais sa raison d'être puisque le parc national de la Gaspésie est plus populaire que jamais.

L'achalandage en période hivernale y a littéralement explosé de près de 750 % entre 2001 et 2017. Les amateurs de plein air et de montagne y sont très nombreux, d'où l'importance des services offerts par Avalanche Québec comme les prévisions quotidiennes d'avalanche et les activités de sensibilisation auprès des skieurs et randonneurs.

Pourtant l'organisme ne peut toujours pas compter sur un financement récurrent et à long terme. Les gouvernements provincial et fédéral sont encore interpellés afin d'assurer la pérennité d'Avalanche Québec ainsi que de son pendant national, Avalanche Canada.

Pour un troisième hiver de suite, Avalanche Québec va assurer un service de veille sur les routes 132 et 198 en Haute-Gaspésie pour le compte du ministère des Transports, afin d'y prévoir les risques d'avalanches.

L'hiver dernier, 30 avalanches ont été rapportées le long de ces deux routes, dont six ont complètement recouvert les deux voies.