Le gros lot potentiel du Lotto Max atteindra 70 M$ en 2019... et il y aura deux tirages par semaine

Plafonné à 60 millions $ depuis 2015, le gros lot du Lotto Max pourra désormais atteindre le cap des 70 millions $, à compter de l’an prochain, a appris Le Journal.

Les cinq sociétés de loterie canadiennes, incluant Loto-Québec, annonceront vendredi une petite révolution aux règles du Lotto Max, cette populaire loterie qui génère les ventes les plus importantes au pays.

Autre changement important : l’ajout d’un deuxième tirage par semaine le mardi, à partir du 14 mai 2019, au lieu d’un seul tirage hebdomadaire le vendredi. Loto-Québec et ses partenaires espèrent ainsi susciter encore plus d’engouement en faisant grimper le gros lot plus rapidement, histoire de satisfaire l’appétit de leurs clients qui rêvent de cagnottes toujours plus imposantes et alléchantes.

Un gros lot potentiel de 70 M$, c’est du jamais-vu au Canada. Rappelons que le record actuel, au pays, est de 64 M$ au Lotto 6/49, une loterie pour laquelle aucun maximum n’a été fixé, contrairement au Lotto Max qui a succédé au défunt Super 7 en 2009. Le gros lot historique avait été remporté en Ontario en 2015.

Loto-Québec, OLG (en Ontario), BCLC (en Colombie-Britannique), la Western Canada Lottery Corporation et la Atlantic Lottery Corporation avaient lancé un processus de révision du Lotto Max dans les derniers mois, estimant que le temps était venu pour revamper la formule. Les clients consultés ont été nombreux à réclamer un rehaussement de la cagnotte, selon nos informations.

Aux États-Unis, à titre de comparaison, un jackpot de 1,537 milliard $ US a récemment été remporté au Mega Millions. Le record mondial date de 2016 avec la loterie Powerball, toujours chez nos voisins du Sud. Des gagnants du Tennessee, de la Floride et de la Californie avaient partagé un gain de 1,586 milliard $ US.

La nouvelle version du Lotto Max comportera un autre changement digne de mention. La combinaison gagnante de sept numéros sera plus dure à remporter en raison de l’ajout du numéro 50 dans le boulier. Les chances de gagner le gros lot seront dorénavant de 1 sur 33 294 800 au lieu de 1 sur 28 633 528.

En revanche, deux nouvelles catégories de lots seront ajoutées : 4/7 + complémentaire ainsi que 5/7 + complémentaire. Par ailleurs, la formule des Maxmillions est là pour rester. Ces lots additionnels de 1 M$ continueront d’être offerts dès que le gros lot atteindra 50 M$. Le prix du billet demeura à 5 $ pour trois sélections.

Les ventes du Lotto Max, au Québec, ont connu une hausse de 45,3 % au deuxième trimestre cette année, en raison du nombre de cagnottes élevées.

