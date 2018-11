Alcool au volant sur Henri-IV: il souffle trois fois la limite permise... en pleine heure de pointe

Un automobiliste de 24 ans a été arrêté pour conduite en état d’ébriété, jeudi en fin de journée, à Québec, alors qu’il circulait dans l’accotement de l’autoroute Henri-IV en pleine heure de pointe.

Épinglé par les policiers, l’homme a été soumis à un alcootest, auquel il a soufflé le triple de la limite permise de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,08).

L’individu a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a plus tard été libéré et devrait comparaître à une date ultérieure. Par ailleurs, son permis de conduire a été suspendu pour trois mois et son véhicule a été saisi pour la même période.