Découvertes sympathiques

La grande dégustation de Montréal s’est tenue la fin de semaine dernière et a attiré un nombre record de visiteurs enthousiastes et curieux.

Je me suis fait personnellement un marathon de trois jours pour aller à la rencontre des producteurs et découvrir leurs vins. Avec 1200 produits en dégustation, ç’a été toute une aventure. Si vous l’avez manquée, voici quelques découvertes disponibles à la SAQ. Ne vous surprenez pas si trois de mes suggestions sont italiennes, puisque 50 % des produits présentés mettaient de l’avant ce pays cette année.

Un autre volet de la grande dégustation, celui des spiritueux, proposait pour cette édition de découvrir le gin. Je me dois de mentionner un produit québécois qui m’a beaucoup plu, mais qui n’est malheureusement distribué localement que dans les SAQ du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Il s’agit du gin Herbes folles de la Société secrète. Parfumé à souhait et fait à partir des herbes sauvages de la Gaspésie, c’est un gin merveilleux dont j’attends avec impatience la distribution à l’échelle du Québec. Si vous passez dans cette région, c’est à ne pas manquer.

Poggio Ai Ginepri, 2017

Toscana, Tenuta Argentiera: Assemblage en dominance de vermentino, cépage typique de l’Italie centrale, il est complété par deux cépages internationaux, le sauvignon blanc et le viognier. Élaboré en cuve, ce vin de la Toscane est frais et aromatique, aux notes de melon miel et de poire. Il pourrait être un apéritif intéressant, mais lorsqu’on le déguste avec quelques morceaux de parmesan, c’est aussi très sympathique. À servir frais, mais pas froid.

12,5 % Italie | Vin blanc | 21,60 $ | 1,2 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 11952015

Donnafugata, Sul Vulcano, 2016

Etna Rosso: Situé sur la partie est de la Sicile, le volcan Etna donne aussi son nom à une appellation qui a le vent dans les voiles. À base de nerello mascalese, un cépage indigène de la région, c’est un vin élégant aux notes de cerise rouge et de terre. La bouche est fine, aux tanins légèrement crayeux. Si vous ne connaissez pas cette appellation, ce sera une référence de choix, un vin élaboré par l’un des domaines phares de la Sicile.

13,5 % Italie | Vin rouge | 35,00 $ | 1,7 g/l

★★★ | $$$1/2

CODE SAQ : 13744586

Illuminati Ilico 2015

Montepulciano d’Abruzzo: Ce domaine familial, fort de cent vingt ans d’expérience, m’a agréablement surprise sur ce millésime, avec des montepulciano typés et à rapport qualité plaisir imbattable. Spécialisée dans la production de ce cépage rouge omniprésent dans la région des Abruzzes, la cuvée Ilico est une gamme du vin offert au répertoire général de la SAQ. Si vous aimez la petite cuvée, Ilico offre un style similaire avec un peu plus de définition et de concentration. Ses notes de prune et de cacao font place à une bouche droite et bien équilibrée. À servir avec une pièce de viande braisée pour un maximum de plaisir.

13,5 % Italie | Vin rouge | 15,75 $ | 1,4 g/l

★★ | $1/2

CODE SAQ : 10858123

Château Pesquié, Édition 1912 m, 2016

Ventoux: Ventoux est pour les cyclistes un mont avec beaucoup de dénivelés, 1912 mètres pour être précise. Pour les amateurs de vin, c’est une appellation du sud de la vallée du Rhône qui offre des vins à prix imbattables. Château Pesquié est l’un des domaines réputés de cette appellation. Le vin en dominance de grenache est complété par de la syrah. Bien structuré et parfait pour l’arrivée de la saison froide, il pourra accompagner une brochette d’agneau avec quelques herbes provençales.

14 % France | Vin rouge | 15,55 $ | 1,6 g/l

★★ | $1/2

CODE SAQ : 743922

Madiran, Montus, 2013

Alain Brumont: Locomotive de la région du sud-ouest de la France, Alain Brumont est établi depuis la fin des années 70 dans la région de Madiran. Ses vins sont disponibles depuis plusieurs années dans notre marché et font preuve d’une constance irréprochable. Montus est l’un de mes favoris et reste une aubaine dans la catégorie « vin de garde ». En dominance de tannat, complété par une touche de cabernet sauvignon, il pourrait être bu maintenant avec une pièce de gibier à poil, ou être conservé au cellier pour les quinze prochaines années.

14 % France | Vin rouge | 29,10 $ | 2,6 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 705483

