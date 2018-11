Délice à la pointe

Les saveurs de l’Italie se dégustent une pointe de pizza à la fois, soigneusement coupée avec un instrument de choix !

Couper sans effort

Photo courtoisie, Starfrit

La roulette à pizza de Starfrit, dotée d’une lame en Tritan (un plastique ultra résistant), permet de tailler une pointe sans effort et sans abîmer la planche, la plaque ou l’assiette sous la pizza. Un protecteur de lame assure un rangement sécuritaire. De plus, la lame peut être retirée pour en faciliter le nettoyage. Celle-ci ainsi que la poignée à prise souple peuvent être mises au lave-vaisselle.

Grande roue

Photo courtoisie, Trudeau

Avec sa roulette de 7 cm en acier inoxydable, ce coupe-pizza de Trudeau peut trancher les croûtes les plus épaisses. Voilà qui devrait séduire les gourmands raffolant de pizzas extra garnies bordées d’une croûte bien gonflée et dorée. Et pourquoi ne pas l’utiliser pour les quiches et pâtés ? Offert en rouge ou en noir.

Sur deux roues

Photo courtoisie, Zone

Faites rouler cette bicyclette en métal sur votre pizza préférée pour en couper une pointe dont la grosseur correspondra à votre appétit ! Non seulement cet instrument apportera de la fantaisie à votre table, mais il s’agit d’un cadeau original qui fera plaisir à un amateur de pizza ou de vélo.

Ciseaux à pizza

Photo courtoisie, Stokes

Et si on découpait la pizza à l’aide de ciseaux ? Ceux-ci, fabriqués en plastique et en acier inoxydable, ont justement été élaborés pour faciliter la coupe, mais également le service de la pizza, puisqu’ils possèdent une spatule intégrée. De plus, ces ciseaux arborent fièrement les couleurs de l’Italie ! Lavage à la main recommandé.

Comme les Italiens

Photo courtoisie, Ricardo

Coupez votre pizza comme le font les Italiens, à l’aide de cet outil signé Ricardo, muni d’une lame tranchante et arrondie en acier inoxydable et d’une poignée en bois d’acacia. En réalisant un simple mouvement de bascule, on obtient d’alléchantes pointes de pizza à dévorer ! Lavable à la main.