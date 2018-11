Épisode 4 de Riverdale: Betty élucide ENFIN le mystère derrière le jeu «Gryphons and Gargoyles»

«The Midnight Club», le quatrième épisode de la saison 3 de Riverdale, nous ramène dans les années 90, alors qu’on voit les parents de la bande à l’adolescence, pour comprendre d’où le jeu «Gryphons and Gargoyles» provient réellement.

L’émission nous rappelle étrangement The Breakfast Club avec une trame sonore full 80’s!

Vous devez savoir que tous les enfants jouent les versions adolescentes de leurs parents dans cet épisode: Alice (Lili Reinhart), Hermione (Camila Mendes), FP Jones Jr. (Cole Sprouse), Fred Andrews (KJ Apa), Penelope Blossom (Madelaine Petsch) et Sierra Samuels (Ashleigh Murray).

Après que le livre «Gryphons and Gargoyles» se soit retrouvé dans toutes les cases des étudiants de Riverdale High, la mairesse Lodge a décidé de prendre les choses en main en interdisant catégoriquement ce jeu pour éviter d’autres décès.

Après une enquête de Betty, elle a découvert grâce au coroner (qui a fait l’autopsie d’un des corps) que cette mort lui était familière, lui rappelant un cas passé qui avait été empoissonné de la même façon, finissant lui aussi avec les lèvres bleues.

Pour comprendre le mystère autour du livre, Betty a donc décidé de confronter sa mère avec des preuves mentionnant que les circonstances entourant le décès de Dilton ressemblent étrangement à une autre mort mystérieuse survenue à Riverdale High dans les années 90 (à l’époque d’Alice).

Betty veut donc comprendre pourquoi FP Jones et elle sont aussi inquiets et secrets face à ce jeu et si elle est impliquée dans cette histoire d’empoisonnement.

Sa mère lui raconte finalement ce qui est réellement arrivé, en confiant qu’elle n’avait dit à personne qu’elle était enceinte de FP Jones Jr. à ce moment.

Gravitant dans des cercles différents normalement, Alice, Hermione, FP, Fred Andrews, Penelope Blossom et Sierra Samuels se retrouvent pris ensemble en retenue et pour faire passer le temps, dans le dos du directeur, ils décident de jouer à «Secret & Sins»

Ils commencent tous à révéler des choses personnelles, mais le jeu finit par provoquer une dispute entre Hermione et Penelope. La lutte amène l’ensemble du groupe à quatre autres séances de détention le week-end.

Une fois, Hermione décide d’entrer par effraction dans le bureau de leur professeur à la recherche de son Game Boy confisquée et c’est à ce moment qu’elle découvre une copie de «Gryphons and Gargoyles». Cherchant un moyen de passer le temps, ils décident de jouer!

Ils commencent à s’appeler «The Midnight Club», parce qu’ils entrent dans l’école le soir pour jouer à ce jeu. Ils deviennent vite accros et arrêtent d’utiliser le tableau de bord pour rendre le jeu réel en personnifiant leur rôle dans l’école.

Alors qu’ils courent un peu partout dans les couloirs de Riverdale High, ils rencontrent Tom Keller et d’autres étudiants en train de jouer à G&G aussi. Les groupes sont d’accord pour unir leurs forces et jouer ensemble.

Un jour, tous les joueurs arrivent à l’école et trouvent des invitations dans leurs casiers: ils sont convoqués à une soirée spéciale pour passer à l’étape suivante du jeu.

En supposant que cela ait été envoyé par un autre joueur, ils acceptent tous l’invitation et se rencontrent dans la salle de retenue. Des calices et autres friandises les attendaient.

Ils décident donc de faire la fête en prenant de la drogue, sauf Alice qui est secrètement enceinte. Tout le monde devient «wild», ce qui la trouble un peu.

Comme elle a des nausées, elle doit se rendre aux toilettes et c’est à ce moment qu’elle découvre deux calices sur le lavabo et des graffitis sur les murs lui ordonnant de boire l’un d’eux.

Prise de panique, elle quitte la salle de bain et voit le directeur Featherhead entrer dans l’école. Alice court dans la direction opposée et tombe face à face devant le Gargoyle King.

Elle décide de quitter immédiatement l’école et le lendemain, elle apprend que le père de Fred Andrews est décédé pendant la fête et que le directeur est porté disparu.

Le corps du directeur a finalement été découvert dans le placard du concierge de l’école et ils se rendent compte qu’il a les lèvres bleues, donc il a dû boire un des calices.

Le coroner proclame que le décès est un suicide accidentel et la gang d’amis décide qu’il est préférable qu’ils se séparent, détruisent le jeu et n’en parlent plus jamais.

Après la discussion avec sa mère, Betty se rend à l’école à la recherche de preuves pour voir si elle dit la vérité. Après avoir trouvé les calices originaux utilisés dans le jeu cachés dans l’armoire à trophées de l’école, elle part à la recherche de Jughead dans le bunker de Dilton.

À son plus grand malheur, Jughead est en train de jouer à G&G avec les Serpents. Il informe Betty qu’il a atteint le niveau trois et qu’il est sur le point de monter pour rencontrer le Gargoyle King.

Betty est sous le choc, puisque sa mère lui a formellement interdit de s’impliquer dans le jeu, puisqu’une mort pourrait subvenir... À suivre!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!