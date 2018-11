Fiera Capital hausse son actif

MONTRÉAL | L’actif sous gestion du gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital a atteint 143,5 milliards $ au troisième trimestre de 2018.

Il s’agit d’une hausse de 17 % comparativement au troisième trimestre de l’an dernier.

«L'importante croissance de la Société découle des entrées de fonds favorables attribuables à nos clients au cours du trimestre et à l'acquisition de Clearwater Capital Partners, facteurs jumelés à la performance positive des marchés et partiellement contrebalancés par la fluctuation des taux de change», a expliqué vendredi le président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital, Jean-Guy Desjardins, dans un communiqué.

Par ailleurs, Corporation Fiera Capital a fait savoir que son résultat net attribuable aux actionnaires s'est chiffré à 1 million $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, comparativement à 4,6 millions $ pour le même trimestre en 2017.

Ce recul «découle principalement de l'augmentation d'une charge inscrite pour la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et liée à l'acquisition de CNR combinée à la hausse des intérêts sur la dette et de l'impôt sur le résultat, facteurs compensés en partie par une amélioration des marges d'exploitation», a expliqué le gestionnaire.

Sur la même période, les produits ont crû de 28 % pour atteindre 137,1 millions $, comparativement à 107,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la croissance interne et de l'appréciation des marchés.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,20 $ par action, à payer le 19 décembre 2018 aux actionnaires inscrits au registre à la clôture des marchés, le 21 novembre 2018.