Hugo Richard choisi joueur par excellence au football universitaire québécois

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard a été nommé le joueur par excellence du football universitaire pour la saison 2018, vendredi, par le Réseau du sport étudiant du Québec.

Richard met ainsi la main sur le trophée Jeff Russel pour une deuxième année consécutive.

Parmi les autres récipiendaires des honneurs individuels, le receveur de passes du Rouge et Or Vincent Forbes-Mombleau a été élu la recrue de l’année. Marc-Antoine Dequoy, des Carabins de l’Université de Montréal, mérite le titre de «joueur défensif de l’année» tandis que Mathieu Betts, du Rouge et Or, est choisi joueur de ligne de l’année pour une troisième saison consécutive.

Pour une huitième fois en carrière, Glen Constantin, du Rouge et Or, est honoré à titre d’entraîneur de l’année. Sur les unités spéciales, Louis-Philippe Simoneau, des Carabins, est nommé le joueur par excellence.