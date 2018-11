La thèse de Stephen Hawking vendue plus de 1M$ aux enchères

Londres | La thèse de Stephen Hawking a été adjugée plus d’un million de dollars et son fauteuil roulant 500 000 dollars, dépassant de loin les estimations, lors d’une vente aux enchères d’objets personnels du physicien britannique décédé en mars.

Sa thèse, intitulée «Les propriétés des univers en expansion» a été vendue pour 548 750 livres sterling (plus de 1M$), soit près de quatre fois son prix estimé, lors d’une vente en ligne organisée par Christie’s qui s’est terminée jeudi soir.

Jeune étudiant à Cambridge, Stephen Hawking avait publié sa thèse en 1965, deux ans après avoir été diagnostiqué pour une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, qui l’avait progressivement paralysé et confiné dans un fauteuil roulant.

C’est sa première épouse, Jane, qui avait dactylographié les 117 pages de sa thèse. Mais Stephen Hawking avait lui-même ajouté, d’une écriture hésitante, sa signature et les mots «Cette thèse est mon travail original», ainsi que plusieurs équations mathématiques.

Le texte, mis en ligne l’an dernier par l’université de Cambridge, avait suscité une telle demande qu’il avait rendu temporairement inaccessible le site internet de l’université.

Le fauteuil roulant en cuir rouge avec lequel le physicien se déplaçait à la fin des années 1980 et qu’il dirigeait avec un joystick a été adjugé près de 300 000 livres (plus de 500 000$) qui iront à une association caritative. Il avait été estimé entre 10 000 et 15 000 livres.

Un lot de médailles et de récompenses reçu par Stephen Hawking s’est également adjugé près de 300 000 livres.

Au total, 22 lots étaient proposés à la vente, parmi lesquels des objets personnels et certains des articles scientifiques qui ont fait la réputation du chercheur, mais aussi un script d’un épisode de la série « Les Simpsons » de 2009 qui s’est vendu plus de 10 000$. Le scientifique, présenté dans la série comme « l’homme le plus intelligent du monde », était apparu dans quatre épisodes des Simpsons.

Autant de souvenirs qui reflètent la détermination et le sens de l’humour de Stephen Hawking, décédé le 14 mars à l’âge de 76 ans, après avoir consacré sa vie à tenter de percer les secrets de l’univers.