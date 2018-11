La Ville de Québec veut voir des murales sur son territoire

La Ville de Québec vient d’accorder un contrat de 45 000$ à Groupe A inc., à la suite d’un appel d’offres sur invitation, pour l’étude des lieux propices à la réalisation de murales.

C’est ce qu’on peut lire dans le document d’appel d’offres publié cette semaine. Carine Loranger, porte-parole de la Ville de Québec, a soutenu que «cette étude permettra de nous guider en matière d’interventions urbaines et de mieux gérer la répartition des secteurs. Les spécialistes pourront faire un portrait de la situation actuelle en art urbain et nous indiquer ce qu’ils suggèrent en matière de murales pour les prochaines années».

Faut-il comprendre que Québec veut s’inspirer de Montréal et augmenter sensiblement le nombre de ses murales? «C’est pour répondre à ces questions qu’on a demandé une étude. Pour l’instant, on est à l’étape de la réflexion», a ajouté Mme Loranger.