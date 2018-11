L’UMQ veut vous faire prendre le train

TROIS-RIVIÈRES – L’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’est engagée vendredi à rétablir le train comme moyen de transport auprès de la population à l’issue d’un forum sur le transport ferroviaire qui se tenait à Trois-Rivières.

Plus de 150 élus y ont participé, dont le ministre des Transports, François Bonnardel, et le ministre fédéral de l’Infrastructure et des collectivités, François-Philippe Champagne.

«Nous entendons être actifs pour que le transport de personnes et de marchandises par rail redevienne attractif et concurrentiel et joue pleinement son rôle de levier économique pour nos régions et d'outil d'occupation de notre territoire», a déclaré par voie de communiqué le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, qui est également président du Comité sur le transport ferroviaire mis sur pied par l’UMQ en août dernier.

Les élus municipaux sont toutefois conscients qu’ils auront du pain sur la planche. Au Québec, à peine 4 % des gens prennent le train pour les trajets de plus 100 km. Vingt-deux pour cent l’utilisent comme option à la voiture.