Marc-André Barriault : «le nouveau Georges St-Pierre»

De l’avis du promoteur Stéphane Patry, autant Marc-André Barriault a dû patienter pour que les portes de l’UFC s’ouvrent à lui, autant il pourrait rapidement gravir les échelons.

«Il n’y a pas seulement nous chez TKO qui y croyons. Quand on parle à des spécialistes des arts martiaux mixtes, à des analystes chevronnés et à des gens très impliqués dans le milieu, l’opinion est généralisée : Marc-André est déjà un danger pour le top 15 mondial à l’UFC. Il peut arriver demain matin et créer des surprises de façon très rapide», estime-t-il.

Aux yeux de Patry, c’est en raison du fait que la division des 185 livres est très contingentée que son poulain a dû attendre.

«Ça fait longtemps qu’on parle avec l’UFC. Les discussions ont été plus actives depuis sa victoire du 4 mai à Québec. Il fallait juste qu’ils libèrent certains combattants. Marc-André est un athlète d’exception, le nouveau Georges St-Pierre du Québec», a clamé celui qui a été l’agent du célèbre GSP pendant sept ans.

Un combattant complet

Patry assure qu’il ne tombera pas en bas de sa chaise le jour où Barriault décrocherait un titre.

«Les deux derniers combattants qu’il a vaincus, ils seraient top 20 en UFC. Il serait donc déjà capable d’affronter l’élite mondiale et il est déjà une source d’inquiétude pour le champion de la division parce qu’il est complet. Je pense qu’il peut devenir champion en UFC parce qu’il a des atouts que plusieurs combattants sont spécialisés, mais lui est bon partout.»