Pacioretty sourit moins

Le départ de Tomas Plekanec a porté ombrage au retour de Max Pacioretty. L’ancien capitaine du Canadien sera de passage samedi soir dans son uniforme des Golden Knights de Vegas.

L’Américain est loin de connaître le début de saison auquel il s’attendait. En 12 matchs, il n’a fait bouger les cordages qu’à deux occasions, ses deux seuls points jusqu’ici. Frappé à la tête par Braydon Coburn, le 26 octobre, Pacioretty a raté quatre rencontres.

Pendant ce temps, Tomas Tatar, que le Canadien a acquis en retour de ses services, vit une véritable résurrection. L’attaquant de 27 ans a déjà marqué à six occasions en plus de s’être fait le complice de huit autres buts.

Nom PJ B P Pts +/- Temps de jeu Max Pacioretty 12 2 2 4 -3 *17 min 19 s Tomas Tatar 16 6 8 14 +3 **16 min 45 s

* Sans le match où il a été blessé après 1 min 47 s de temps de jeu. Sa pire moyenne depuis la saison 2012-2013.

** Deuxième moyenne la plus élevée de sa carrière.

Accueil chaleureux

Néanmoins, on est en droit de s’attendre à ce que Pacioretty reçoive un bel accueil de la part des amateurs. Après tout, le capitaine des trois dernières saisons a rendu de fiers services au Canadien en atteignant le plateau des 30 buts à cinq occasions.

« Il a passé plusieurs années ici, il a connu du succès. Il n’y a aucun doute qu’il y a de la reconnaissance pour ce qu’il a accompli. Je m’attends à ce que les partisans lui démontrent leur appréciation », a soutenu Claude Julien.

« Ce sera assurément une soirée émotive pour lui. Il a mis beaucoup d’efforts dans cette équipe. J’espère que les partisans seront chaleureux à son endroit, a déclaré Carey Price. C’est un adversaire et il est talentueux, alors il faudra l’avoir à l’œil. On ne lui donnera rien de facile. »

Du repos pour Price

Price n’aura pas l’occasion d’affronter son ancien coéquipier puisque c’est Antti Niemi qui sera devant le filet.

Les sorties difficiles de Price lors des derniers matchs ont incité l’entraîneur du Canadien à faire confiance à son gardien auxiliaire. En cinq départs depuis qu’il a blanchi les Bruins, Price affiche un dossier de 1-3-1, une moyenne de buts alloués de 4,41 et un taux d’efficacité de ,854.

« Il a trébuché un peu au cours de la dernière semaine et demie. On va le remettre à point et il va revenir en force pour gagner des matchs », a souligné Julien.