Remparts: le voyage se finit sur une bonne note

SHAWINIGAN | Les Remparts ont freiné à quatre leur série de revers pour conclure en beauté le plus long voyage de leur histoire en s’imposant par la marque de 7-2 aux dépens des Cataractes de Shawinigan sur la glace du Centre Gervais Auto, vendredi soir, pour renouer avec une fiche de .500 (9-9-3).

Partie depuis vendredi passé, la troupe de Patrick Roy est rentrée à Québec en début de nuit après avoir récolté une seule victoire et trois points dans ce long périple de huit jours au cours duquel elle aura disputé cinq rencontres, parcouru 1930 km jusqu’à son retour, visité cinq villes et ainsi que quatre régions administratives. Les voyages forment la jeunesse, dit le proverbe! Les Remparts reprendront l'action vendredi prochain au Centre Vidéotron.

Domination complète

Une panne de courant avait stoppé le deuxième rendez-vous à Gatineau alors que les Diables rouges détenaient une avance de 2-1 alors qu’il restait 21 min 54 sec à écouler. Celui-ci se poursuivra le 14 janvier prochain, ce qui pourrait permettre aux Remparts d’engranger deux autres points au classement.

«On voulait un bon départ et on l’a eu. Comme je disais aux gars, si on avait gagné à Gatineau, on aurait eu une fiche de .500, ce qui est acceptable sur la route. On a été intenses du début à la fin. On a joué dans notre identité d’une équipe qui travaille fort», a commenté le grand patron des opérations hockey des Diables rouges, satisfait de l’ensemble de son personnel.

Hier, trois buts en première période, dont celui d’Olivier Mathieu dès la 43e seconde de jeu, et deux autres à la période suivante pendant que les Cataractes tentaient tant bien que mal de se défendre, ont propulsé les Remparts dans une sortie presque sans faille de leur part. Ils ont limité l’adversaire à 17 tirs.

Philipp Kurashev s’est illustré avec deux buts et une aide, assommant les locaux en fin de deuxième engagement en marquant en tombant devant la cage de Lucas Fitzpatrick, qui avait été un choix de deuxième ronde des Québécois en 2016. Shawinigan, qui croupit dans les bas-fonds, encaissait une quatrième défaite de suite.

«Ça fait longtemps qu’on est sur la route et c’est plaisant de finir un voyage ainsi. J’essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Ça va faire du bien de dormir quelques jours!» a badiné le Suisse aux origines russes.

Savoie sonné

Le jeune défenseur Nicolas Savoie a subi une commotion cérébrale à la suite d’une violente mise en échec demeurée impunie de la part de Vincent Senez tôt dans le match. «Je pense que ça mérite une suspension. Le gars a levé les patins. Ce n’est pas facile [pour Savoie]. On va envoyer le clip et on va protéger notre jeune de 16 ans», a tranché Roy. L'infirmerie commence à déborder alors que Louis-Filip Côté (cheville), Dereck Baribeau (main) et Mikaël Robidoux (commotion) s'y trouvaient déjà...

Dans le cadre du lancement de la Tournée de son 50e anniversaire, vendredi soir, la LHJMQ exposait la coupe du Président et la coupe Memorial dans les corridors du Centre Gervais Auto. Les Cataractes, plus vieille franchise du circuit, avaient aussi invité plusieurs anciens joueurs dans le cadre de ces festivités... À Québec, les deux trophées et le gratin seront en ville le 1er février prochain...

Les Remparts seront privés des services de Kurashev à partir du 10 décembre puisque ce dernier participera au camp de l’équipe nationale suisse en prévision du Championnat mondial junior qui aura lieu à Vancouver et Victoria durant la période des Fêtes. L’avant de 19 ans s’était taillé un poste avec l’alignement à croix blanche, l’an passé, récoltant trois points en cinq parties...

Une suggestion de Patrick Roy qui fait jaser

Avant que la LHJMQ puisse penser à réduire son nombre de rencontres durant la saison régulière, il faudra qu’elle trouve une manière de limiter les potentielles pertes de revenus que cette décision engendrerait, a reconnu le commissaire Gilles Courteau, vendredi.

Invité à commenter la réflexion de Patrick Roy, qui proposait dans notre édition de vendredi d’alléger le calendrier à 60 rencontres, soit huit de moins qu’actuellement, le commissaire s’est dit ouvert à des changements à l’avenir si les conditions le permettent. Avant le programme de vendredi soir, les Remparts avaient disputé huit de leurs 21 premiers matchs en semaine (lundi au jeudi), ce qui représentait 38 % de l’ensemble de leurs activités.

« Quand on a procédé à la réduction du nombre de matchs (de 72 à 70 puis à 68), les budgets d’opérations n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Les budgets d’opérations sont plus importants et il faut avoir les ressources financières pour permettre aux équipes de continuer. Il faudrait trouver des sources financières additionnelles », a soulevé M. Courteau en entrevue avec Le Journal à Shawinigan où était effectué le lancement de la tournée du 50e anniversaire du circuit, vendredi.

Puisque les changements de règlements doivent être entérinés par le bureau des gouverneurs, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts avant que les joueurs bénéficient d’un répit semblable. M. Courteau a rappelé que trois facteurs devront être pris en compte, soit l’importance des études, la clientèle du circuit et les événements de la LCH ainsi que les rendez-vous internationaux qui pullulent depuis quelques années, et « qui sont très exigeants pour nos joueurs que l’on qualifie de vedettes ou de vedettes en devenir ».

Des arénas aux normes

Par ailleurs, les amphithéâtres ne répondant pas aux nouveaux critères de sécurité de la LHJMQ pour ce qui est des bandes, des baies vitrées et de l’éclairage auront jusqu’au 31 mai 2021 pour effectuer les travaux nécessaires. À titre d’exemple, le Centre

Vidéotron est doté de ces installations semblables à celles que l’on retrouve dans la LNH.