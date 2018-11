Tristan Bérubé se donne en spectacle à Rimouski

RIMOUSKI | Heureusement pour les Olympiques, Tristan Bérubé s’est présenté à Rimouski au sommet de sa forme. Le gardien de 19 ans a tout simplement été magistral pour éviter un véritable carnage au Colisée Financière Sun Life.

Grâce à ses 45 arrêts, Bérubé a livré l’une de ses meilleures performances en carrière dans la LHJMQ pour permettre à Gatineau de l’emporter in extremis par la marque de 4-3, vendredi soir, dans le Bas-Saint-Laurent.

L’athlète de La Pocatière sentait le caoutchouc à plein nez à la fin de la rencontre. Il méritait pleinement les accolades de ses coéquipiers, surtout qu’il a multiplié les acrobaties contre les gros canons adverses. Sa défensive peinait à sortir la rondelle de son territoire.

À l’autre bout de la patinoire, Colten Ellis n’a pas connu sa meilleure soirée de travail. Le gardien de l’Océanic a paru chancelant sur le but gagnant inscrit par Jeffrey Durocher avec un peu plus de deux minutes à jouer à la rencontre.

Maxim Trépanier et Jeffrey Durocher ont aussi brillé dans la victoire en marquant une fois en plus d’amasser une passe. Les autres filets des visiteurs appartiennent à Shawn Boudrias et Iaroslav Likhachev. La réplique de Rimouski provient de Cédric Paré (1-2), Anthony Gagnon et Mathieu Bizier, tandis qu’Alexis Lafrenière a récolté une mention d’aide.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi après-midi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.