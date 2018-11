Un trou d’un coup qui pourrait valoir beaucoup d’argent

La Mexicaine Gaby Lopez a réussi un trou d’un coup au 17e fanion, vendredi, pour l’aider à prendre les devants au tournoi Blue Bay de la LPGA, en Chine, à l’issue des trois premières rondes.

La golfeuse de 25 ans a remis une excellente carte de 66 et devance provisoirement, avec un cumulatif de -9, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn par un coup.

Lopez, qui occupe le 136e rang du classement mondial, est en position de gagner un premier tournoi sur le circuit de la LPGA et ainsi toucher la plus importante bourse de sa carrière. Une victoire au tournoi Blue Bay lui rapporterait effectivement plus de 300 000 $.

Depuis le début de sa carrière, la Mexicaine a engrangé une seule fois un montant supérieur à 50 000 $, grâce à une 11e place obtenue à l’Omnium féminin des États-Unis en 2016. Cette performance lui avait valu précisément 81 696 $.

Avec un total de gains en carrière de 786 942$ actuellement, Lopez franchirait la barre du million de dollars en remportant le présent tournoi. Elle doit toutefois se méfier de Jutanugarn, qui compte déjà 10 triomphes en carrière, dont trois en 2018, et un total dépassant les 7 millions $ en bourses. La Thaïlandaise a notamment touché 900 000 $, en juin dernier, quand elle a remporté l’Omnium féminin des États-Unis.