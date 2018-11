Une belle place dans l’histoire

Tomas Plekanec quitte la LNH après avoir donné pratiquement 13 saisons complètes au Canadien de Montréal. Choix de troisième tour (71e au total) de l’équipe en 2001, le Tchèque tire sa révérence en laissant son nom bien positionné dans l’histoire de l’organisation.

Une carrière consacrée au CH

Joueurs ayant disputé le plus de matchs dans l’uniforme du Canadien

1- Henri Richard 1258

2- Larry Robinson 1202

3- Bob Gainey 1160

4- Jean Béliveau 1125

5- Claude Provost 1005

6- Andreï Markov 990

7- Tomas Plekanec 984

Meilleurs buteurs en infériorité numérique

1- Guy Carbonneau 28 buts

2- Bob Gainey 20 buts

3- Tomas Plekanec 20 buts

Plus de mises en jeu gagnées (statistique compilée depuis la saison 1997-1998)

1- Tomas Plekanec 8855

2- Saku Koivu 6563

3- David Desharnais 3004

606 points | L’un des 13 joueurs (sur 770) de l’équipe à avoir récolté au moins 600 points

233 buts | 17e rang des buteurs de l’équipe

373 passes | 13e rang des passeurs de l’équipe

178 points | 15e rang des pointeurs de l’équipe en avantage numérique

36 buts | 16e rang pour les buts gagnants

Un coéquipier exemplaire

Dans le vestiaire du Canadien, les réactions étaient unanimes. L’annonce du départ de Tomas Plekanec a suscité beaucoup d’émotion chez ses coéquipiers. Tous ont vanté son professionnalisme, son ardeur au travail et son dévouement. Jonathan Bernier

Claude Julien

Photo Ben Pelosse

« Ce n’est jamais facile de quitter la LNH. J’ai été son premier et son dernier entraîneur en Amérique du Nord. À l’époque, c’était un jeune homme de 20 ans. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, il a une famille, des enfants. Il a été un bon guerrier. Il a été fidèle à l’organisation et à ses coéquipiers. Alors, ça me touche un peu. »

Carey Price

Photo Ben Pelosse

« Je suis surpris. Je suis certain qu’il doit être déçu d’arriver à la fin du parcours. On s’investit dans notre sport pendant tellement longtemps. Ça ne doit pas être facile de tirer un trait. Il a été un excellent coéquipier et un bon ami pour moi. J’ai apprécié le soutien et l’aide qu’il m’a apportés au fil des ans, surtout à ma saison recrue. »

Phillip Danault

Photo Martin Chevalier

« Il était solide autant défensivement qu’offensivement. Un joueur exemplaire. J’utilise beaucoup d’atouts qu’il m’a enseignés sur la patinoire. Il a été tout un mentor pour moi. Quand je suis arrivé, j’ai pu apprendre beaucoup de son jeu et de son intelligence. Ce sont de petits détails qui m’ont amené à être le joueur que je suis. »

Shea Weber

Photo d'archives

« C’est assurément un moment émotif de voir partir un gars qui a mis autant de cœur au profit de l’organisation. J’ai joué contre lui assez longtemps pour savoir que c’était un joueur difficile à affronter. Il a toujours joué de la bonne façon. C’est un professionnel. »

Jeff Petry

Photo PIerre-Paul Poulin

« C’est un joueur qui a toujours retiré une grande fierté de ce qu’il faisait. Il a tellement donné pour cette organisation. Il n’a peut-être pas toujours reçu la reconnaissance qu’il aurait méritée. Il a été un bon joueur de centre au sein de cette équipe pendant plusieurs saisons. C’est triste de le voir partir. »