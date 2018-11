Une Coupe Vanier avant l’heure

Plusieurs rêvent un jour de voir une Coupe Vanier disputée entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal. Danny Maciocia est du nombre.

« J’espère qu’un jour ces deux grandes organisations vont s’affronter, a déclaré l’entraîneur-chef des Carabins qui portait sa barbe des séries éliminatoires, vendredi, à la remise des prix majeurs. J’espère qu’on se dirige vers ça. Ça donnerait tout un spectacle. Dans un match de championnat, les deux meilleures équipes au pays devraient s’affronter. Ça pourrait être Laval et Montréal une année, mais aussi Western contre Laurier ou Calgary contre Saskatchewan si les deux meilleures équipes sont en Ontario ou dans l’Ouest. »

« Je suis ouvert à toutes sortes de modèles, mais on ne peut pas se permettre de garder le statu quo et d’espérer que ça va changer, de poursuivre Maciocia. Cette décision appartient aux dirigeants et on verra ce qui va se passer. »

Une telle possibilité pourrait se produire sans devoir établir deux divisions. Souhaitée par plusieurs, une modification du format des séries éliminatoires nationales incluant six ou huit équipes ouvrirait la porte à un duel tout québécois pour la rencontre ultime de la saison. Aura-t-on droit à la Coupe Vanier avant l’heure, samedi après-midi au PEPS, à l’occasion de la Coupe Dunsmore, où les deux grands rivaux se retrouveront pour une sixième année consécutive ? « Je ne veux pas manquer de respect envers les autres équipes », a répondu Maciocia.

Pression supplémentaire ?

En raison de la présence de plusieurs finissants et de deux joueurs d’exception en Mathieu Betts et Hugo Richard qui complètent leur parcours, le Rouge et Or sent-il une pression additionnelle de s’imposer cette année ? « Aucunement, a assuré l’entraîneur-chef. J’ai un autre cycle de cinq ans dans le corps. Ce sont deux joueurs exceptionnels, mais leur perte sera moins grande en raison de notre style de jeu. On n’a jamais de joueurs qui marquent 15 touchés ou qui réussissent 50 plaqués. »

Les deux défensives qui sont sans l’ombre d’un doute parmi les meilleures au pays joueront un rôle déterminant. « Nous n’avons aucun complexe, a mentionné Constantin au sujet de l’unité défensive. Nous avons fait de très belles choses. Montréal misera sur le retour de quelques receveurs, mais on défend un système. »

Équipe à maturité

Quelques joueurs de l’unité défensive des Carabins nous ont mentionné cette semaine qu’ils avaient disputé leur plus mauvais match de la saison lors de la défaite de 18-15 en prolongation du 7 octobre alors que le Rouge et Or avait amassé 412 verges. Qu’en pense Maciocia ?

« Nous étions loin d’être satisfaits, a-t-il convenu, mais les gars mettent la barre tellement haute. Ils ne sont jamais satisfaits et c’est à leur crédit. On ne pourra pas se permettre d’accorder 400 verges et plus. Lors du dernier match contre Laval, on a accordé de longs jeux, ce que nous n’avions pas fait de l’année. On ne peut pas les arrêter complètement, mais on peut les limiter. »

« On devra être parfait, d’ajouter Maciocia. On affronte une équipe à pleine maturité avec un quart-arrière de 5e année et de bons joueurs partout. »

Les Carabins devront trouver un moyen de ralentir l’ailier défensif Mathieu Betts qui a réussi quatre sacs lors du dernier duel entre les deux rivaux. « On doit le bloquer, a souligné Maciocia sans vouloir se lancer dans les stratégies possibles. On pourrait le doubler, le tripler ou utiliser un 13e joueur sans écoper d’une punition. Ça va être tellement important de bien jouer dans les trois facettes. »

Pas de stress pour Louis-Philippe Simoneau

Photo Didier Debusschère

Louis-Philippe Simoneau assure qu’il n’est pas nerveux lorsqu’il s’exécute et que l’issue du match est sur la ligne, mais ce n’est pas le cas de tout le monde dans son entourage.

« Il n’y a pas de stress supplémentaire quand je dois tenter un placement en fin de partie, mais ma mère tourne la tête parce qu’elle ne veut pas regarder, a raconté le botteur des Carabins de l’Université de Montréal. Elle est contente quand elle entend les gens crier. Ma mère est pas mal stressée. Disons que je gère le stress mieux qu’elle. Ancienne patineuse artistique, ma blonde connaît la pression et elle est contente de me voir sur le terrain. »

Auteur d’un record d’équipe avec un placement de 52 verges cette saison, le produit des Élans de Garneau soutient qu’il n’est pas dérangé par le bruit au PEPS. « Sur les lignes de côté, j’entends le bruit, a-t-il souligné, mais je me retrouve dans ma bulle quand j’embarque sur le terrain. »

Croyant que sa carrière universitaire se terminait cette année, Simoneau a appris de son coach Danny Maciocia qu’il lui restait un an parce qu’il est né le 8 septembre, quelques jours après la date limite pour atteindre 25 ans.

Présent ou absent

Remis de son virus, le demi-inséré Étienne Moisan retrouvera sa place dans l’alignement de 48 joueurs du Rouge et Or, tout comme le garde Nicolas Guay, qui a raté le dernier match en raison d’une commotion cérébrale. Habillé en demi-finale contre Sherbrooke, mais n’ayant participé à aucun jeu, le centre Samuel Lefebvre sera à son poste.

« Nous avons été choyés par les blessures, a reconnu l’entraîneur-chef Glen Constantin. Nous présenterons un alignement complet. La semaine de congé en fin de saison a permis de rétablir les choses. »

Réserviste depuis son retour graduel, le plaqueur Clément Lebreux évoluera comme partant.

Du côté des Carabins, Danny Maciocia est très discret, fidèle à son habitude. « Le coach est en santé, mais je ne parlerai pas pour les autres, a souligné l’entraîneur-chef. Quelques-uns seront de retour même s’il n’y a pas un joueur qui est à 100 pour cent à ce temps-ci de la saison. Mais ils vont tout donner. Nous avons utilisé 72 joueurs cette saison en raison des nombreuses blessures. »

Blessé lors du premier match de la saison, le receveur Guillaume Paquet pourrait être en uniforme, mais les Carabins n’ont pas voulu le confirmer ou l’infirmer.

Par ailleurs, environ 10 000 billets avaient trouvé preneur, vendredi midi.

Deux adversaires au sommet de leur art

Joueurs dominants pour leur équipe respective, Mathieu Betts et Marc-Antoine Dequoy auront assurément une incidence importante sur l’issue de la Coupe Dunsmore.

L’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval et le demi défensif des Carabins de l’Université de Montréal avaient joué un rôle clé dans le dernier duel entre les deux équipes rivales. Betts avait réussi quatre sacs dans la victoire de 18-15 en prolongation, alors que Dequoy avait marqué un touché sur un retour d’échappé de 54 verges et avait réalisé une interception dans la zone des buts.

« Ça va prendre une performance défensive impeccable si on veut obtenir le résultat souhaité, a déclaré Betts. On doit respecter les blessés qui seront de retour au jeu parce que ce sont tous de bons éléments, mais les stratégies restent les mêmes. Montréal va rester fidèle à ce qu’ils font de bien. »

« J’ai connu une bonne saison cette année, mais mes coéquipiers me font bien paraître », de renchérir Dequoy, que son coéquipier Brian Harelimana a surnommé le marchand de touchés plus tôt cette semaine. « Sur mon touché en demi-finale contre McGill, la pression est arrivée rapidement au quart-arrière et Benoît Marion a rabattu une passe qui m’est tombée dans les mains, et je suis parti pour le majeur. Même chose à Québec quand Redha Kramdi a provoqué un échappé que j’ai ramené dans la zone des buts. »

Betts s’attend à voir quelques protections différentes. « Il y a de trois à cinq façons pour protéger le quart-arrière, a-t-il indiqué. Le porteur de ballon Gabriel Parent est bon en protection parce qu’il possède plus d’expérience et qu’il est en mesure de reconnaître la pression qu’on amène. Ça peut les aider. »

Un duel qui promet

Dequoy se retrouvera régulièrement devant le demi inséré étoile Jonathan Breton-Robert, dans un duel qui promet. « Ça va être un bon duel, a-t-il indiqué, mais les receveurs de Laval sont tous bons. Il faudra aussi s’assurer de garder le quart-arrière (Hugo Richard) dans la pochette. Le match du 7 octobre est du passé, et on se concentre sur la Coupe Dunsmore. »