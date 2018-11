Une nouvelle chanson d'Alex Nevsky pour «La course des tuques»

Un peu moins d'un mois avant la sortie en salle du film d'animation La course des tuques, la chanson d'Alex Nevsky Pour commencer a fait son apparition en ligne avec un vidéoclip agrémenté d'images de l'aventure québécoise.

Deuxième extrait de la trame sonore qui paraîtra le 16 novembre, la pièce pop typique de l'artiste porte un message d'espoir, d'amitié et de solidarité. Elle a été écrite et composée par le duo Fred St-Gelais-Nelson Minville.

«Clairement, ce que j'ai vu du film me fait penser à mon enfance. Lorsque mon grand-père nous préparait une piste de glisse digne des Olympiques. Ça me rappelle des heures et des heures de plaisir où je me sentais complètement invincible», a laissé savoir Alex Nevsky dans un communiqué.

En plus du jeune papa, Garou, Alexe, Ludovick Bourgeois, Cool Kids, Lulu Hughes, Kim Richardson, Corneille, Joshua Moreno et Dumas ont participé à l'enregistrement des chansons. Ce dernier a également signé la trame sonore instrumentale en compagnie de Martin Roy.

Depuis quelques semaines, on peut poser les oreilles sur la pièce Comme si interprétée par Alexe.

Suite du long métrage d'animation La guerre des tuques 3D – grand succès commercial de 2015 –, La course des tuques prendra l'affiche le 7 décembre.