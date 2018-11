Vidéotron et Desjardins parmi les 100 meilleurs employeurs

MONTRÉAL | Les entreprises québécoises comme Vidéotron, Desjardins, Ivanhoé Cambridge ou l’Université de Montréal se sont hissées dans le classement des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Établie pour une 19e année par Mediacorp Canada, cette liste examine les antécédents en matière de recrutement de plus de 95 000 employeurs au Canada.

La sélection s’est faite en fonction de huit critères, soit le lieu de travail physique, l’atmosphère de travail et sociale, les prestations de santé, financières et familiales, les vacances et congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et finalement, l’engagement communautaire.

Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, a salué la présence de l’entreprise de télécommunication dans ce prestigieux palmarès.

«Nos employés sont le moteur de notre succès et c’est grâce à eux que nous pouvons atteindre les sommets de notre industrie année après année, a-t-elle souligné [...] Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance qui reflète notre engagement continu à créer un milieu de travail stimulant.»

En plus de Vidéotron, d’autres entreprises québécoises sont dans les 100 meilleurs employeurs canadiens. C’est le cas de Desjardins, l’Université de Montréal, Air Canada, Ivanhoé Cambridge, L’Oréal Canada, McCarthy Tétrault et RBC.

Au Canada, soulignons la présence dans ce classement de la Ville de Toronto, l’Administration de la Chambre des communes ou encore de l’Agence du revenu du Canada, notamment.