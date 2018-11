Voici les produits exacts à utiliser pour avoir le «glow» des Anges de Victoria's Secret

Si vous n’étiez pas déjà au courant (ce qui nous étonnerait!), le défilé annuel de Victoria’s Secret a été enregistré le jeudi 8 novembre dernier.

Pour l’occasion, près de 50 mannequins, dont Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid, Adriana Lima et Martha Hunt ont défilé sur la passerelle. Bien entendu, les ensembles élaborés des mannequins ont attiré tous les regards, tout comme le maquillage «flawless» créé entièrement avec des produits de la marque Charlotte Tilbury et Victoria's Secret.

Le mot d’ordre? Teint parfait lumineux, paupières bronzées et lèvres «extra glossy».

Ne nous laissant pas dans l'ignorance, Charlotte Tilbury a partagé les produits EXACTS qu’elle a utilisés sur les mannequins. On vous les présente, question que vous puissiez recréer le glow parfait de déesse des Anges de VS!

Pour le teint

Base pour le teint Wonder Glow, 55$, sephora.com

Duo de bronzeur et illuminateur Filmstar Bronze & Glow, 80$, sephora.com

Pour les yeux

Mascara volume intense Major Lashes, 14$, victoriassecret.com

Palette d'ombres à paupières Bigger Brighter Eyes Palette dans la teinte Exagger-Eyes, 66$, charlottetilbury.com

Gel pour sourcils Brow or Never de Victoria’s Secret, 12$, victoriassecret.com

Pour les lèvres

Rouge à lèvres liquide Secret Velvet Matte dans la teinte Showstopper, 14$, victoriassecret.com

Gloss collagène, 40$, sephora.com

