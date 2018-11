Amis postiers, attention de tomber!

Les postiers font la grève. Je veux bien être respectueux de leurs revendications et de la réalité de leur travail. Cependant, ils devraient garder à l’esprit qu’il est extrêmement risqué pour quiconque de faire la grève dans une industrie en décroissance.

Jusqu’à ce jour, ces grèves ont peu dérangé. Puisqu’il s’agit de grèves tournantes, des villes et des régions sont touchées tour à tour pour une période d’un jour. Le retard du courrier est si minime qu’une majorité de gens ne s’en rendent même pas compte. On pourrait dire que l’opinion publique est présentement neutre et désintéressée par ce moyen de pression.