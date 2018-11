Célébrer la littérature jeunesse... entre jeunes!

Les romans et albums jeunesse sont certainement une des belles richesses de la littérature et, au Québec, les jeunes lecteurs sont plus que choyés avec de superbes ouvrages. Parce que c’est beau de voir la génération adolescente actuelle vouloir se plonger le nez dans un bouquin et développer une passion pour la lecture, le Salon du livre de Montréal présente encore une fois cette année le volet SLM ADO !

C’est du 14 au 19 novembre prochains, du côté de la Place Bonaventure, que se tiendra cette grande fête littéraire qu’est le Salon du livre de Montréal. Pour une quatrième année consécutive sous la direction de la fondatrice et rédactrice du blogue Sophielit.ca, les ados auront droit à une foule d’activités intéressantes, dans la zone jeunesse du SLM. Afin d’élargir leurs horizons littéraires et de leur faire connaître un genre avec lequel ils sont peut-être moins familiers, neuf extraits de livres différents seront affichés au kiosque officiel du SLM ADO.

Puisque les jeunes sont toujours à la recherche de leur prochain gros coup de foudre littéraire, des vidéos d’auteurs qui lisent des extraits de leur plus récent bouquin seront réalisées et mises en ligne (salondulivredemontreal.com et sophielit.ca). Un incontournable à ce stand sera sans aucun doute le mur des coups de cœur des ados, un espace où les jeunes lecteurs seront invités à noter le titre de leur roman préféré de l’année sur le dos des livres qui y seront dessinés.

À un seul endroit... et partout à la fois !

Puisque les médias sociaux tels que Facebook et Instagram font désormais partie intégrante du quotidien de plusieurs jeunes, le SLM ADO leur offrira des façons amusantes de laisser leur trace, lors de leur visite au Salon du livre.

Un cadre à égoportraits leur permettra d’immortaliser leur binette, seul ou entre amis, un peu partout à travers l’exposition ! Même le transport en commun se mêlera à la fête : en collaboration avec Livres dans le métro, SLM ADO déposera quelques livres dans les wagons du métro. Bref, au cours des prochains jours, le mot-clic à retenir sera certainement #slmado !

Quelques animations pour ados vaudront certainement le détour, notamment La création d’une BD : un travail d’équipe de A à Z, L’identité de genre et sexuelle en littérature jeunesse et Apprends à faire peur.

Toutes les infos sur la page SLM ADO sous l’onglet Programmation au salondulivredemontreal.com

Tam Ti Delam

Des succès de Félix Leclerc et Gilles Vigneault, en passant par La Bolduc – et la liste continue – sont présentés dans ce bel album musical qui vise à initier le jeune public au patrimoine de la chanson québécoise. Quelle belle idée de revisiter ces petits bijoux de la musique avec les voix de Mes Aïeux, d’Ariane Moffatt et de Dumas, pour n’en nommer que quelques-uns ! Les enfants prendront beaucoup de plaisir à se familiariser avec les dix chansons présentées dans cet album. En prime : ils y trouveront la biographie de ceux qui se cachent derrière ces chefs-d’œuvre et un guide d’activités qui leur donnera le goût d’être dans une ambiance festive et musicale, autant à la maison qu’à l’école ! Cet album comprend un CD d’une durée de 33 minutes.

Juliette à Hollywood

L’auteure Rose-Line Brasset, une des chouchous des petites lectrices, sera justement de passage au Salon du livre de Montréal pour présenter ce 10e voyage de Juliette à travers le monde ! Cette fois, l’adorable adolescente atterrit à Hollywood, où elle se lie d’amitié avec une vendeuse dans une boutique de vêtements. Évidemment, le grand rêve de celle-ci est de devenir actrice : qui ne chérit pas ce rêve à L.A. ? Mais vivre la vie de vedette, ça n’a pas que des hauts ! Du coup, la confiance en soi de Juliette se voit un peu ébranlée, alors qu’elle en vient à se demander si elle est assez belle et mince... Un vrai succès, les neuf premiers tomes de la série Juliette se sont écoulés à 425 000 exemplaires.

Ash Princess

À la fois un roman d’action et un thriller, ce livre – même s’il est volumineux – se lit rapidement, car il entraîne le lecteur dans une intrigue bien ficelée et angoissante à souhait ! Pour oublier la grisaille de novembre, il n’y a rien de tel que de plonger dans un univers fantastique où la magie, le pouvoir, la trahison mais aussi la loyauté se côtoient. À six ans, la mère de Theodosia a été assassinée sous ses yeux par un homme cruel et sans pitié, à la recherche de pouvoir. Dix ans plus tard, celle que l’on appelle désormais Lady Thora, surnommée la Princesse de Cendres, décide que le temps est venu de se venger et de reprendre son juste titre : celui de reine d’Astrée...