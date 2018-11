C’est parti!

Quelque 10 centimètres de neige sont tombés sur la ville de Québec, samedi, et encore plus dans les régions au nord de la capitale. En fin de soirée, il était par exemple tombé environ 20 centimètres dans le parc des Laurentides, et même jusqu’à 40 centimètres dans les secteurs montagneux de Charlevoix, selon Environnement Canada.

Les conditions météorologiques ont compliqué la tâche des automobilistes, sans toutefois provoquer d’accident grave. Les services policiers ont rapporté plusieurs sorties de route et collisions mineures sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Inhabituel

Photo Didier Debusschère Des précipitations aussi abondantes sont inhabituelles aussi tôt dans la saison froide, souligne Michèle Fleury, météorologue à Environnement Canada. « C’est quelque chose qui a pu déjà se produire avant, mais c’est quand même très rare », dit-elle

Pourtant, les chutes de neige de samedi ne sont qu’un aperçu d’une deuxième dépression en formation sur la côte est des États-Unis qui pourrait atteindre la région de Québec et les environs mardi.

« Il reste encore de l’incertitude [...]. Le scénario le plus optimiste, ce serait peut-être un 5 à 10 centimètres de neige, suivi de pluie. Le plus pessimiste, ce serait 25 centimètres de neige », affirme Mme Fleury.

La météorologue explique que les températures sont plus basses qu’à l’habitude, ce qui pourrait expliquer l’arrivée hâtive de la neige.

« On est déjà légèrement en dessous de la normale de saison, et on va être largement en dessous cette fin de semaine et la semaine prochaine également », prévoit-elle. Photo Didier Debusschère

Autos bien chaussées

Alors que la neige tombait en abondance sur Québec, samedi, plusieurs automobilistes consciencieux rencontrés par Le Journal se félicitaient d’avoir déjà fait le changement de leurs pneus.

Rappelons qu’au Québec, les pneus d’hiver doivent être installés au plus tard le 15 décembre. Cette date butoir sera devancée au 1er décembre à partir de 2019. « Moi, j’ai quatre enfants, alors j’ai pris l’habitude de mettre mes pneus d’hiver en octobre », souligne Isabelle Moisan, de Québec.

Par ailleurs, la neige était loin de déplaire aux nombreuses familles qui ont profité de ce samedi blanc pour faire le plein d’air frais.