Cours, Véronic, cours

Quiconque regarde Véronic DiCaire aller depuis quelques années risque d’être pris d’étourdissements.

Entre trois spectacles en Europe, deux tournées avec Céline Dion, plusieurs enregistrements d’émissions et quelques apparitions médiatiques, la chanteuse et imitatrice court, et court encore. Mais quand elle s’arrête et s’assoit pour parler au Journal, elle insiste : elle est loin d’être essoufflée. « Je n’ai pas d’enfant, je n’ai pas de chien, je n’ai pas de chat. Pis j’ai un chum (son manager, Rémon Boulerice) qui voyage avec moi... Ça facilite les affaires. »

Alors qu’elle s’apprête à reprendre la route pour plusieurs années avec deux versions d’un nouveau spectacle qu’elle présentera des deux côtés de l’Atlantique, Véronic DiCaire paraît sereine. Habituée à vivre dans ses valises, elle attend avec impatience le moment où elle retrouvera ses musiciens, dirigés par Jean-Sébastien Fournier.

« Une fois qu’on part en tournée, tout est déjà organisé, explique-t-elle. Je suis prise en charge. Je n’ai rien d’autre à penser que faire mes shows et rester en santé. Et même quand j’ai cinq shows par semaine, ça passe bien parce qu’on dort dans l’autobus. Sincèrement, je vois ce qui s’en vient, et c’est parfait. »

Bien qu’elle affirme regarder des films en mangeant du popcorn dans l’autobus de tournée, Véronic DiCaire respecte une discipline de fer quand elle enchaîne les représentations. Puisqu’elle chante et danse chaque soir pendant près de deux heures, elle surveille son alimentation de près et s’entraîne en gymnase le matin.

« Je préfère être disciplinée, donner un bon show et attendre d’avoir deux jours de congé pour tricher, prendre un verre et chiller », indique-t-elle.

Classiques réinventés

Le nouveau spectacle de Véronic DiCaire sera encore une fois riche en imitations. Bien entendu, la Franco-Ontarienne­­­ ressortira ses classiques, comme Céline Dion et Ginette Reno, qu’elle s’engage à « réinventer un petit peu ».

Quelques « nouvelles » voix résonneront également sur scène, comme celles de Jenny Rock et Michèle Richard. L’hyperactive autoproclamée reprendra leurs chansons phares lors d’un segment consacré à l’émission Jeunesse d’aujourd’hui.

Quant aux différences entre son spectacle au Québec et celui qu’elle promènera en Europe francophone, Véronic DiCaire parle d’une adaptation du côté des chanteuses à personnifier, mais également du côté des codes humoristiques.

« En France, ils aiment beaucoup, beaucoup quand on change les paroles des chansons pour les faire rire ou pour passer un message. Au Québec, c’est moins le cas. On change les paroles, pis les gens sont comme : hein ? Qu’est-ce qu’elle fait ? »

►Véronic DiCaire entame sa tournée le 28 novembre à Saint-Jérôme. Elle s’arrêtera à Montréal les 14 et 15 janvier, puis à Québec les 11, 12 et 13 février.

Un moment émouvant

Photo FTV, Nathalie Guyon

Puisque son étoile brille ardemment, Véronic DiCaire foule les plateaux des plus grandes émissions de télévision en France. Le mois dernier, elle a d’ailleurs réalisé un rêve en imitant Madonna à l’occasion d’une émission spéciale de France 2 consacrée au couturier Jean-Paul Gaultier. Revêtant le fameux bustier aux seins coniques dessiné par Gaultier et immortalisé par Madonna en 1990, Véronic DiCaire a fait forte impression en reprenant Vogue devant près de 2 millions de téléspectateurs.

« Après l’enregistrement, on est allés prendre un café avec mon attaché de presse en France et j’avais les yeux pleins d’eau, évoque-t-elle. Être habillée par Jean-Paul Gaultier, porter le bustier de Madonna, chanter Vogue... Ce moment, j’en ai rêvé quand j’étais jeune. Adolescente, je capotais sur Madonna. J’ai été très émue de pouvoir reproduire ce numéro, devant Jean-Paul Gaultier, en plus ! »