La cruauté des gagnants

Jean-Philippe Baril Guérard a un rare talent : signer des romans cruels en attachant totalement son lecteur. On en redemande !

Royal, le précédent roman de Jean-Philippe Baril Guérard, mettait en scène un étudiant en droit impitoyable dans sa quête de performance – ouvrage récompensé du Prix des collégiens 2018. On est à nouveau en quête de réussite avec Manuel de la vie sauvage, paru cet automne.

La phrase qui ouvre le livre donne le ton : « Vous avez acheté ce livre parce que vous voulez gagner. » Le narrateur, dès lors, nous fera partager son cheminement, de l’étudiant tenu de gagner sa vie jusqu’à ses succès d’entrepreneur, millionnaire avant 30 ans.

S’ensuivront forcément – on est dans un manuel ! – les leçons à tirer de tout ce beau parcours. Notamment que pour réussir, il faut du détachement. Ou plutôt, savoir utiliser l’émotion à bon escient.

La haine, par exemple, est un formidable moteur d’action. Justement, le narrateur hait son prénom : Kevin... Quand on étudie à Brébeuf, ça prouve bien que vous n’êtes pas issu du même milieu que Arnaud, Émile ou Aurélie.

Kevin, lui, arrive en droite ligne de Thetford Mines, fils d’un riche entrepreneur du coin qui n’a pas fini son secondaire 3. Kevin le déteste et il est farouchement déterminé à se passer de son argent pour réussir par lui-même.

Ça commencera donc par un emploi où la pitié n’a pas sa place : aller cueillir les loyers de pauvres gens pour un propriétaire sans scrupules. Un moment formateur : la vie n’est pas là pour faire de cadeaux ! Ou, comme le dit le narrateur, « il ne faut pas confondre la légalité avec la moralité ».

De fil en aiguille, Kevin finira par créer une jeune entreprise, développant une application qui permet de converser avec des gens décédés en puisant dans l’activité numérique qu’ils ont laissée. Mais faire des affaires signifie que des décisions doivent se prendre, et tant pis pour les dégâts.

C’est dur, insensible, et pourtant on lit avec délectation. D’abord en raison des dialogues, reflet exact de la manière dont les jeunes branchés s’expriment – après tout, Jean-Philippe Baril Guérard est aussi dramaturge et metteur en scène.

Et il y a la justesse de la description de la vie moderne. Le personnage de Kevin est d’ailleurs plus lucide que détestable. Foin des faux semblants ! Du coup, il soulève des pans de la réalité qu’on aimerait mieux ne pas voir – de l’impuissance de démunis exploités jusqu’à la clinique froideur des avocats et des relationnistes.

Tout est redoutable de précision, nous laissant partagés entre le rire et l’effroi. C’est une juste distance. On reconnaît mille détails de la réalité – à commencer par l’existence des manuels qui promettent le succès ! –, mais avec ce pas de côté qui permet d’en voir la vacuité comme la démesure.

La sociologie de notre temps, mais en mode bonbon acidulé. Car bonbon franchement il y a !