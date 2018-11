La nouvelle voie de Geneviève Leclerc

Nouvelle étiquette, nouvelle équipe, nouvelle direction. Après avoir déployé son Portfolio en 2017, Geneviève Leclerc se dévoile encore plus aujourd’hui avec Celle que je suis, un deuxième opus « assumé à 100 % ».

Ceux qui ont découvert Geneviève Leclerc lors de son passage à La Voix reconnaîtront rapidement l’univers de l’interprète avec Celle que je suis, un nouvel opus beaucoup plus théâtral que le précédent, arrivé dans les bacs hier.

Pour ce faire, elle a renoué avec le réalisateur Blair Thompson qu’elle a rencontré sur les bancs d’école il y a plusieurs années.

« Je voulais m’entourer de gens qui connaissent mon parcours. Blair, il m’a vue plus en théâtre qu’en chant, alors l’approche était complètement différente », avance Geneviève Leclerc.

Des choix assumés

À l’instar de son Portfolio, Geneviève Leclerc a choisi d’offrir avec Celle que je suis un album majoritairement composé de reprises, cette fois-ci empruntées aux répertoires de Mario Pelchat, Dan Bigras, Johnny Hallyday et autres Dalida. Et elle assume complètement son choix d’y servir plusieurs relectures.

« Je suis une interprète. C’est comme les comédiennes qui jouent dans Les Belles-sœurs en ce moment. Elles le savent que les personnages de Germaine, Rose et Pierrette ont déjà été joués plein de fois avant. Et c’est correct », avance-t-elle.

« Et à l’ère où on est, les gens sont constamment bombardés de nouvelles informations. Avec ces relectures, je leur propose quelque chose de familier, quelque chose qu’ils connaissent déjà, mais servi à ma manière. À partir de ce moment-là, mon travail à moi est de réussir à les émouvoir, à leur faire vivre quelque chose de différent », ajoute-t-elle.

Une voix pour la communauté LGBT

Les fans pourront tout de même découvrir sur Celle que je suis quatre chansons originales. Une d’entre elles est dédiée à son père, décédé l’été dernier, et une autre a été écrite spécialement pour illustrer sa relation avec son épouse Georgina. La chanteuse n’a d’ailleurs jamais caché son homosexualité, s’affichant au bras de sa conjointe depuis sa première apparition à La Voix, en 2016.

Les mélomanes remarqueront également que la chanson I (Who Have Nothing), servie d’entrée de jeu, a été légèrement adaptée de manière à indiquer clairement qu’il s’agit d’un triangle amoureux entièrement féminin.

Un détail important pour la chanteuse

« Au départ, Shirley Bassey a fait une version où une femme chante à un homme. Puis, Tom Jones a fait celle où un homme chante à une femme. Je me suis dit qu’il était temps d’en faire une version homosexuelle », explique Geneviève Leclerc.

« On a encore du travail à faire au niveau de l’acceptation de la communauté LGBT. Et, selon moi, quand tu as une plateforme médiatique, tu as un devoir de faire avancer les choses dans la bonne direction. Il y a beaucoup d’artistes qui tiennent absolument à ce que leur vie privée demeure secrète. Mais si tu n’es pas capable de porter fièrement le flambeau de qui tu es, quel genre de message tu envoies aux jeunes ? », conclut-elle.

L’album Celle que je suis est en vente maintenant.